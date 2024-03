"Ready Player Two" w drodze! Steven Spielberg stanie za kamerą?

"Ready Player Two" – co wiadomo o sequelu?

Tye Sheridan w "Ready Player One"

"Ready Player One" – o czym był?

"Ready Player One" – zwiastun

Kontynuacja filmu, podobnie jak oryginał, będzie oparta na powieści amerykańskiego pisarza, twórcy fantastyki, Ernesta Cline'a . Jego pierwsza książka o nastolatku w wirtualnym świecieukazała się w 2011 roku (w Polsce w 2012), azostało wydane w 2020. Podobno właśnie od tego czasu pisarz pracował nad scenariuszem filmowej adaptacji, co w końcu oficjalnie potwierdzono.W książkowym "Ready Player Two" Wade Watts kontynuuje eksplorowanie wirtualnego świata OASIS i staje przed możliwością udoskonalenia go. Grozi to jednak poważnym niebezpieczeństwem i jeszcze większym uzależnieniem użytkowników. Tym razem los całej ludzkości okaże się zagrożony.Produkcja filmowegoruszy najprawdopodobniej w 2025 roku. Tye Sheridan wcielający się w głównego bohatera wyrażał chęć powrotu do roli jeszcze w 2020 roku. Zapytany o taką możliwość odpowiedział wtedy:Sam Spielberg jak dotąd potwierdził jedynie, że z pewnością będzie producentem filmu. Nie wiadomo więc jeszcze, czy podejmie się także reżyserii. Przypomnijmy: zgodnie ze słowami Cline'a, twórca " Szczęk " powiedział, że to trzeci najtrudniejszy film w jego karierze spośród kilkudziesięciu, jaki nakręcił.Steven Spielberg prezentuje wizję świata pogrążonego w chaosie w roku 2045. Ludzie znajdują ukojenie wyłącznie w OASIS, wirtualnym uniwersum stworzonym przez genialnego Jamesa Hallidaya. Przed śmiercią twórca postanawia przekazać fortunę temu, kto jako pierwszy odkryje w OASIS cyfrowe "easter egg". Wade Watts podejmuje wyzwanie i staje do wyścigu...