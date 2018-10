"Player One" debiutuje na DVD i Blu-rayu

to najnowsza przygodowa superprodukcja wyreżyserowana przez Stevena Spielberga . W filmie opartym na bestsellerowej powieści Ernesta Clinea pod tym samym tytułem główne roli zagrali: Tye Sheridan Mark Rylance . Najbardziej widowiskowa superprodukcja roku, która w kinach na całym świecie zarobiła ponad 580 milionów dolarów, zadebiutuje na 4K UHD Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD jużRzeczywistość 2045 roku nie nastraja optymistycznie. Świat znajduje się na skraju upadku i postępującego chaosu. Wade Watts ( Tye Sheridan ) czuje, że żyje, tylko gdy ucieka do OASIS, wirtualnego uniwersum, w którym większość ludzi spędza całe dnie. W OASIS można podróżować, przeżywać przygody i być kimkolwiek się zapragnie. Jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Ekscentryczny geniusz James Halliday ( Mark Rylance ), który stworzył OASIS, szuka godnego następcy. Organizuje trzyetapowy konkurs, w którym nagrodą jest olbrzymia fortuna i całkowita kontrola nad uniwersum. Wade i jego przyjaciele znani jako "Wielka Piątka" podejmują wyzwanie polegające na szukaniu "skarbów" w zakrzywionej rzeczywistości. W fantastycznym świecie, pełnym niespodzianek, ale i niebezpieczeństw, czeka ich zadanie ważniejsze niż sam konkurs. Muszą ocalić OASIS i cały świat.wyreżyserował trzykrotny zdobywca Oscara Steven Spielberg ) na podstawie scenariusza Zaka Penna Ernesta Clinea . Film jest ekranizacją powieści Clinea , która przez ponad 100 tygodni znajdowała się na liście bestsellerów dziennika "The New York Times".Na ekrany amerykańskich kinwszedł 29 marca w pierwszy weekend wyświetlania odnotowując w zestawieniu box office wynik otwarcia na poziomie 44 milionów dolarów. Produkcja, której realizacja pochłonęła 175 milionów dolarów, została ciepło przyjęta przez widzów i krytyków. W kinach na całym świecie zarobił ponad 580 milionów dolarów.