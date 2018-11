"Resident Evil 7" inspiracją filmowego rebootu

3 2 1



Filmowy reboot seriipowoli powstaje, z kolei jego scenarzysta, Greg Russo , podzielił się kilkoma informacjami na temat tekstu, który trafił już do Jamesa Wana (reżyserbędzie producentem filmu) i czeka na realizację."Jestem olbrzymim fanem serii, zaś bycie jej częścią to dla mnie wielka frajda. Dostaliśmy już sześć filmów, to oczywiste, że chciałbym spróbować czegoś zupełnie innego. Chciałem, aby był to powrót do korzeni kina grozy, horror w stylu innych produkcji Jamesa. Właśnie stąd decyzja, aby głównym punktem odniesienia była siódma część gry" - mówił autor scenariusza - "Pracowałem nad tym projektem przez ponad rok, teraz moje zadanie jest już zakończone i nie wiem, co się wydarzy. Jestem jednak dobrej myśli".A Wy? Jesteście dobrej myśli?to w końcu gra, która była dla cyfrowej serii nowym rozdaniem i od czasunajwiększą rewolucją w obrębie cyklu. Po paru latach posuchy, kiedy to piąta i szósta część zdryfowały w stronę napakowanej akcją strzelaniny, dostaliśmy wreszcie pełnokrwisty horror.rozpoczęło swój kinowy byt w 2002 roku. Fabuła inspirowana jest grami japońskiego Capcomu, które pojawiają się na rynku regularnie od 1996 roku (najnowsza odsłona cyklu miała swoją premierę w styczniu ubiegłego roku). W sumie powstało sześć filmów, które były różnie przyjmowane przez widzów, a ostatnie części w Stanach Zjednoczonych sprzedawały się słabo. Jednak piąta i szósta część trafiły na rynek chiński, gdzie zyskały wielką popularność. Szczególnie udany okazał się, który w samych Chinach zarobił 160 milionów dolarów. Łącznie cyklprzyniósł kinowe wpływy przekraczające 1,2 mld dolarów. Czyni to z niego najbardziej kasową filmową serię opartą na grach wideo. Jest to również największy sukces finansowych niezależnych horrorów europejskich.