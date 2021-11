Najlepsze filmy z serii "Resident Evil". Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Atmosfera poprzedzająca premierę pierwszego filmu z cyklu " Resident Evil " przypominała święto lasu - Paul W.S. Anderson był wówczas opromieniony chwałą reżysera najlepszej adaptacji gry wideo (chodzi oczywiście o kultowy " Mortal Kombat " z 1995, choć umówmy się - konkurencja była żadna) oraz twórcy niezrozumianego i doskonałego " Ukrytego wymiaru ". To, co zobaczyliśmy, było intrygującą próbą zbudowania nowej, autorskiej mitologii cyklu oraz debiutem ciekawej heroiny, która została z nami do samego końca serii - Alice (przepraszam za wyrażenie, ale Milla Jovovich urodziła się po to, by ją zagrać). Sprawdzała się również jako bezpretensjonalny technothriller z przyzwoitą obsadą ( Michelle Rodriguez Colin Salmon ), a także jako kolaż gatunkowych tropów z kilkoma doskonałymi scenami (sekwencje początkowe mają w sobie dziwaczny, oniryczny urok). Z perspektywy czasu (to plus "Ostatni rozdział", polecam podwójny seans) widać jednak, że dopiero fatalne sequele uszlachetniły oryginał. Trudno się spierać - na tle większości z nich " Resident Evil " to arcydzieło.