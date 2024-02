Amazon pozwany. Scenarzysta "Wykidajły" rzuca poważne oskarżenia

Amazon nie miał prawa nakręcić "Road House"?

Czy w filmie słyszymy głos Jake'a Gyllenhaala, czy może sztucznej inteligencji?

Amazon odrzuca oskarżenia Hilla

Zwiastun filmu "Road House"

Scenarzysta R. Lance Hill złożył właśnie w sądzie rejonowym w Kalifornii pozew przeciwko MGM Studios, Amazon Studios i United Artists Pictures.W pozwie Hill twierdzi, że napisał scenariusz filmu, a następnie przekazał prawa autorskie United Artists. W 2021 roku Hill rozpoczął zgodne z przepisami prawa postępowanie, by odzyskać prawa do filmu.W pozwie czytamy, że Amazon zignorował trwającą procedurę i zrealizował film w przekonaniu, że jako właściciel MGM i UA ma prawa do " Wykidajły ".Jednak Hill idzie znacznie dalej. Twierdzi, że Amazon wykorzystał sztuczną inteligencję w celu zakończenia prac nad dialogami (ADR) do 10 listopada 2023 roku, czyli na dzień przed formalnym przejęciem przez Hilla praw do " Wykidajły ". Hill i jego prawnicy twierdzą, że w przypadku pełnej wiary Amazonu w to, że posiadają pełne prawa do " Wykidajły ", takie postępowanie było bezcelowe i studio spokojnie mogło zaczekać, aż prawdziwi aktorzy będą dostępni.Jeśli to oskarżenie okaże się prawdziwe, to będzie to prawdziwe trzęsienie ziemi. Ubiegłoroczne strajki aktorów i scenarzystów był w dużej mierze motywowane faktem, że branża filmowa nie uregulowała zasad korzystania ze sztucznej inteligencji.Amazon natychmiast wystosował oficjalny komunikat, w którym kategorycznie zaprzecza oskarżeniom Hilla Studio twierdzi, żeAmazon twierdzi również, żeStudio obiecuje, że proces sądowy udowodni, że prawda jest po jego stronie.