Rafał Zawierucha w komedii współtwórcy "Lejdis"

Na początku 2021 roku do polskich kin trafi komediaJedną z głównych ról w filmie zagra Rafał Zawierucha ), a za kamerą stanie Tomasz Konecki ).Akcjabędzie się dziać w małym miasteczku, jakich wiele, a jednocześnie zupełnie wyjątkowym. Główna bohaterka – Teresa – to kobieta, której uroda przyciąga licznych adoratorów, a charakter wręcz przeciwnie. Piękna Teresa potrafi być bezwzględna i okrutna, co powoduje, że niektórzy wzdychają do niej z miłości, a inni życzą jej śmierci. Również zięć Teresy, dobroduszny Kostek (w tej roli Rafał Zawierucha ), chce, by złośliwa teściowa na zawsze zniknęła z jego życia. Gdy jego marzenie nieoczekiwanie się spełnia, życie miasteczka wywraca się do góry nogami. Wszystko zaczyna dziać się na opak, znikają spokój i harmonia. Normalność może przywrócić tylko cud: powrót Teresy. Na szczęście cuda się czasem zdarzają. I chodzą parami...Zdjęcia do filmu odbędą się w połowie 2020 roku. Głównym producentem przedsięwzięcia jest Kino Polska TV. Dystrybucją zajmie się Galapagos Films.