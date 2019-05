"Sami ustalamy, ile jesteśmy warci" – Jerry Maguire

1996 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.

Jerry to wpływowy agent gwiazd sportu. Arogancki i bezwzględny typ, skupiony na pracy. Jego życie to pasmo nieustających sukcesów: zarabia dużo pieniędzy, ma piękną narzeczoną, osiąga świetne wyniki w tym, co robi. Dba o rozwój sportowych karier licznych swoich klientów, a dzięki wynegocjowanym przez niego umowom, na ich konta wpływają miliony dolarów. Pewnej nocy coś jednak pęka. Jerry zaczyna wątpić w sens dotychczas wykonywanej pracy.W polityce firmowej widzi zakłamanie i bezwzględną pogoń za pieniędzmi. Pisze i rozsyła do współpracowników tekst, w którym punktuje błędy systemu korporacyjnego i proponuje plan ich naprawy. Chce położyć większy nacisk na jakość działań, a nie ilość. Coś, co mogło być początkiem rewolucji, okazuje się końcem dotychczasowej kariery Jerryego. Zmiany zaproponowane przez niego nie podobają się władzom firmy. I choć wielu z jego współpracowników skrycie zgadza się z jego poglądami, musi on pożegnać się ze swoim dotychczasowym miejscem pracy.Historia Jerryego Maguire'a to studium człowieka uwikłanego w system, rządzący bezwzględną korporacją. Gdy wali się jego konsekwentnie kreowany świat, bohater postanawia zacząć działać na własnych warunkach i zasadach. Słowa "Sami ustalamy, ile jesteśmy warci" zdają się być jego nowym kierunkowskazem.Produkcja ma na swoim koncie wiele nominacji i nagród. Cuba Gooding Junior dostał statuetkę Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Krytycy dostrzegli również świetną grę Renée Zellweger , która otrzymała nagrodę Critics Choice w kategorii: "Przełomowa rola". Tom Cruise otrzymał z kolei Złotego Globa dla najlepszego aktora. Co ciekawe, główna rola pierwotnie zaplanowana była dla Toma Hanksa Film w niezwykle celny sposób dokumentuje środowisko agentów sportowych. Spora w tym zasługa doświadczonego i cenionego w branży menedżera gwiazd Leigh Steinberga , który pracował przy scenariuszu z Cameronem Crowem (reżyserem i scenarzystą filmu). Historia Jerryego okazała się wielkim sukcesem.