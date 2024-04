"Sherlock" powróci na ekran? Twórca serialu odpowiada

"Sherlock" z filmową kontynuacją?

"Sherlock": o serialu

"Sherlock": zwiastun

Reporter serwisu Deadline miał ostatnio okazję porozmawiać ze współautorem " Sherlocka Markiem Gatissem w Londynie na gali nagród Olivier. Gdy padło pytanie o mistrza dedukcji, producent stwierdził:- dodał Gatiss - Sherlock " to uwspółcześniona adaptacja cyklu sir Arthura Conan Doyle'a o przygodach legendarnego londyńskiego detektywa Sherlocka Holmesa oraz jego współlokatora doktora Watsona . Główny bohater potrafi odróżnić programistę komputerowego po krawacie, a pilota samolotów po jego kciuku. Ma niezwykły, jedyny na świecie analityczny umysł, który pozwala mu bezbłędnie rozwiązywać najtrudniejsze zagadki kryminalne. Kiedy w jego życiu pojawia się John Watson od razu widać, ze mężczyźni różnią się od siebie właściwie wszystkim. Okazuje się jednak, że intelekt Sherlocka razem z pragmatyzmem Johna tworzą niezrównane połączenie.Stworzony przez Stevena Moffata Marka Gatissa serial zadebiutował na antenie BBC w 2010 roku i z miejsca stał się hitem. Dzięki roli w " Sherlocku Benedict Cumberbatch stał się gwiazdą światowego formatu. W kolejnych latach dołączył m.in. do uniwersum Marvela jako Doktor Strange , a także zdobył dwie nominacje do Oscara za role w " Grze tajemnic " i " Psich pazurach ".