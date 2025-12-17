Będzie nowa wersja "Siedmiu wspaniałych". Tym razem serialowa

Platforma MGM+ (której właścicielem jest Amazon) ogłosiła, że szykuje nową wersję "Siedmiu wspaniałych" - remake słynnego westernu z 1960 roku będzie mieć formę ośmioodcinkowego serialu.
Co wiemy o nadchodzącym serialu?
Za projekt odpowiada Tim Kring
, twórca serialowego hitu "Herosi
", który napisze scenariusz i będzie producentem wykonawczym. Obsada nie została jeszcze ujawniona. Nowa odsłona przeniesie widzów na amerykańskie pogranicze lat 80. XIX wieku.
Punktem wyjścia historii będzie masakra spokojnej wioski kwakrów dokonana przez najemników działających na zlecenie bezwzględnego barona ziemskiego. Społeczność wynajmuje siedmiu innych najemników, by stanęli w jej obronie, co prowadzi do moralnego konfliktu - czy można użyć przemocy, aby strzec tych, którzy wyznają wiarę opartą na pacyfizmie?
Zdjęcia mają ruszyć w czerwcu 2026 roku. Szef MGM+, Michael Wright
, podkreśla, że nowa wersja ma zachować ducha klasycznego westernu, a jednocześnie na nowo opowiedzieć o sile wspólnoty, sprzeciwie wobec opresji i bohaterach szukających odkupienia.
W oryginalnej wersji "Siedmiu wspaniałych
" zagrali m.in. Yul Brynner
, Steve McQueen
i Charles Bronson
. Pod koniec lat 90. powstał serialowy remake
CBS, a w 2016 nowa filmowa wersja, gdzie wystąpili m.in. Denzel Washington
, Chris Pratt
i Ethan Hawke
.
"Siedmiu wspaniałych (2016)" - zwiastun