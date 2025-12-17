Andrew Scott z główną rolą w biografii gwiazdy "Rydwanów ognia"

Do sieci trafiła informacja, że Andrew Scott i Olivia Colman zagrają główne role w nowym filmie biograficznym "Elsinore" opowiadającym o życiu Iana Charlesona - szkockiego aktora, który był gwiazdą "Rydwanów ognia", a na krótko przed śmiercią zagrał Hamleta na londynskiej scenie.
Co wiemy o filmie? Scott wcieli się w Charlesona, natomiast Colman zagra jego lekarkę.
Zdjęcia ruszą 5 stycznia w Wielkiej Brytanii. Reszta obsady ma zostać ogłoszona bliżej tego terminu. Historia ma być "poruszającą i inspirującą opowieścią o artyście, który w obliczu śmiertelnej choroby przygotowuje się do roli życia". U Charlesona
w 1986 roku zdiagnozowno HIV, a zmarł w 1990 roku w wieku 40 lat. Hamleta grał już w czasie swojej choroby - jego kreacja doczekała się pochwały m.in. ze strony Iana McKellena
. Aktor nazwał Charlesona
Hamletem idealnym. Charleson
w swojej filmografii miał m.in. także film "Gandhi
"
Projekt powstaje pod skrzydłami kilku europejskich i amerykańskich producentów, na czele z StudioCanal, należącym do Canal+ Group. Za kamerą stanie Simon Stone, który ostatnio wyreżyserował "Kobietę z kabiny dziesiątej". Scenariusz napisał Stephen Beresford ("Tolkien").
Tytuł filmu nawiązuje do duńskiego Helsingør (w języku angielskim nazywanego właśnie Elsinore), gdzie znajduje się zamek Kronborg - miejsce akcji "Hamleta".
