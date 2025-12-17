Newsy Filmy Multimedia Robert Pattinson i Tom Holland na nowych zdjęciach z "Odysei"
Robert Pattinson i Tom Holland na nowych zdjęciach z "Odysei"

Szczęśliwcy mieli już okazję w kinach IMAX zobaczyć prolog filmu "Odyseja" Christophera Nolana. Reszta musi zadowolić się nowymi zdjęciami, jakie pojawiły się na stronach portalu Entertainment Weekly.

Tak wygląda "Odyseja" Nolana



Na zdjęciach widoczni są: Matt Damon jako Odyseusz, Himesh Patel jako Eurylochos, Anne Hathaway jako Penelopa, Tom Holland jako Telemach oraz Robert Pattinson jako Antinoos.


"Odyseja" jest adaptacją słynnego eposu przypisywanego Homerowi. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.

Widowisko trafi do kin latem.

