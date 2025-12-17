Robert Pattinson i Tom Holland na nowych zdjęciach z "Odysei"

Tak wygląda "Odyseja" Nolana

Najlepsze filmy Christophera Nolana

Na zdjęciach widoczni są:jako Odyseusz,jako Eurylochos,jako Penelopa,jako Telemach orazjako Antinoos.jest adaptacją słynnego eposu przypisywanego Homerowi. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.Widowisko trafi do kin latem.