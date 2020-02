"Skandal. Ewenement Molesty" na Millennium Docs Against Gravity

3 2 1



Dzisiaj miała miejsce premiera zwiastuna. Możecie go obejrzeć poniżej:Niezwykłe materiały archiwalne pozwalają nam przenieść się do szarej rzeczywistości przechodzącej transformację Polski, przeciw której chłopaki z Molesty się buntowali. Ich szczerość od razu pokochali ludzie, a skład szybko zyskał status legendarnego. Film Paducha bierze swoją nazwę od debiutanckiej płyty Molesty – "Skandal". Tego składu słuchali wszyscy, a ich teksty stały się dla młodych ludzi wyznacznikiem wartości moralnych.Co obecnie dzieje się z artystami, którzy zaczynali w Moleście? Twórcom filmu udaje się do nich dotrzeć, a oni w bardzo emocjonalnych wypowiedziach wracają do swoich początków i opowiadają nie tylko o swoich muzycznych doświadczeniach z tamtego czasu, ale także o swoim życiu. Co pozostało z ich dawnych ideałów?to prawdziwy wehikuł czasu, który pozwala przenieść się do lat, kiedy wszystko było proste, a kumple byli kimś więcej niż rodzina. Podczas Millennium Docs Against Gravity przeniesiemy się do tamtych czasów także za sprawą wyjątkowego koncertu.To dopiero pierwsze nowości, których podczas 17. edycji Millennium Docs Against Gravity w dniach 8-22 maja 2020 roku, nie zabraknie! Niedługo zostaną odsłonięte kolejne informacje i filmy z tegorocznego programu.