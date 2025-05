"Skibidi Toilet" nadchodzi. Film Michaela Baya w produkcji

Co wiemy o filmie "Skibidi Toilet"?

Getty Images © Rick Kern

Czym jest "Skibidi Toilet"?

Od tego wszystko się zaczęło. Pierwszy filmik "Skibidi Toilet"

Szczegóły fabuły nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej. Jednak za sprawą notki prasowej wypuszczonej przez Invisible Narratives – firmę finansującą i realizującą film, założoną przez byłego szafa Paramount Pictures– podała kolejne nazwiska zaangażowane w projekt.Elementami kreatywnego zespół, który pracuje nad filmem od momentu publicznego ogłoszenia w lipcu zeszłego roku, są: nominowany do Oscara scenograf Jeffrey Beecroft (współpracownik Baya przy serii " Transformers ") oraz specjalizujący się w efektach specjalnych laureat trzech Oscarów Robert Legato (" Titanic ", " Hugo i jego wynalazek ", " Księga dżungli ").W planach są nie tylko produkcje filmowe i telewizyjne. Invisible Narratives chce zmienić własność intelektualną wZa "Skibidi Toilet" odpowiada. Wszystko zaczęło się w lutym 2023 roku, kiedy na swoim kanale na YouTubie opublikował 11-sekundową animację. Filmik z miejsca stał się hitem Internetu, więc autor zaczął produkować kolejne części cyklu.Animacje trwające od minuty do pięciu minut rozgrywają się w świecie ogarniętym wojną. Stronami konfliktu są humanoidalne roboty z kamerami przemysłowymi, telewizorami lub głośnikami w miejscu głów, oraz Toalety, muszle klozetowe ze śpiewającymi głowami wystającymi z odpływu. Wraz z kolejnymi seriami odcinków twórcy poszerzają świat przedstawiony, a także dodają nowych bohaterów. Całość jest pozbawiona dialogów. W filmikach nie brakuje za to akcji i wybuchów. Charakterystycznym elementem cyklu jest grająca w tle piosenka.Oczywiście szybko zaczęli pojawiać się naśladowcy. Zamiast z nimi walczyć, Gerasimov zachęca do współpracy. Tak narodziło się "Skibidi Alliance". Ich materiały w połączeniu z oryginalną serią wygenerowały już prawie