"Skołowani": pierwszy taki film w polskim kinie

Komedia pozytywnie romantyczna



Patronat fundacji Avalon



Komediowa opowieść, w której główna bohaterka porusza się na wózku to nowość w polskim kinie. Dobrze znamy tego typu historie osadzone w konwencji dramatu, jednak tym razem widzowie zanurzą się w świat, który podniesie ich na duchu. A to nie jedyna niespodzianka czekająca na nich podczas seansuFilmu, który od dzisiaj oglądać można w kinach w całej Polsce.To również niezwykły projekt dla Agnieszki Grochowskiej , która jak sama mówi wreszcie gra postać, która się uśmiecha. –– stwierdziła wcielająca się w postać Julii aktorka – Agnieszce Grochowskiej partneruje Michał Czernecki , który wciela się w postać Maksa – notorycznego kłamcy, który zrobi wszystko, by poderwać kolejną kobietę. –– mówi o swojej postaci Michał Czernecki W " Skołowanych " występują również Marianna Zydek O czym opowiada film " Skołowani "? Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za osobę z niepełnosprawnością, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?Patronat społeczny nad filmem objęła Fundacja Avalon, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych, będąc organizacją pozarządową non-profit i posiadając status Organizacji Pożytku Publicznego.– mówi Helena Szczuka, kierownik działu komunikacji i promocji Fundacji Avalon. –– dodaje. Skołowani " to debiut reżyserski Jana Macierewicza . Autorką scenariusza jest Agata K. Koschmieder