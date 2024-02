Netflix: polski Top 10 tygodnia – widzowie wybrali "Skołowanych"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 19.01.-4.02.2024

10 Jaka matka, taka córka All We Had 2016 1 godz. 45 min. Dramat Eve Lindley Stefania LaVie Owen Kiedy pozbawiona sensu życia kobieta i jej nastoletnia córka utykają w drodze do Bostonu, postanawiają spróbować znaleźć nowy dom w małym miasteczku.

8 Skok w przestworzach Lift 2024 1 godz. 46 min. Dramat Kryminał Akcja Kevin Hart Gugu Mbatha-Raw Zawodowy złodziej i jego fachowa ekipa postanawiają zrealizować arcytrudny skok – ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu lecącego 12 km nad powierzchnią Ziemi.

7 Will Wil 2023 1 godz. 54 min. Dramat Wojenny Stef Aerts Matteo Simoni Dwaj policjanci rozdarci między kolaboracją a ruchem oporu próbują odnaleźć swoje miejsce w Antwerpii okupowanej przez Niemców podczas II wojny światowej.

5 Orion i ciemność Orion and the Dark 2024 1 godz. 30 min. Animacja Familijny Przygodowy Jacob Tremblay Paul Walter Hauser Orion na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie zwykłego ucznia szkoły podstawowej - jest skromny, nieśmiały i przeżywa swoje pierwsze rozterki miłosne. Jednak pod płaszczykiem zwyczajności skrywa się kłębek młodzieńczego niepokoju. Dręczy go irracjonalny lęk przed pszczołami, psami, oceanem, promieniowaniem telefonu komórkowego, morderczymi klaunami wychodzącymi z kanałów, a nawet upadkiem z klifu. Lecz spośród wszystkich lęków najbardziej doskwiera mu to, z czym musi mierzyć się co noc - mrok. Toteż gdy pewnego dnia odwiedza go ucieleśnienie jego największych obaw, mrok zabiera Oriona w szaleńczą podróż dookoła świata, aby udowodnić mu, że noc nie jest niczym strasznym. Nawiązując tę nietypową przyjaźń, chłopiec decyduje się zaakceptować nieznane i nie dopuścić, aby kierował nim strach. Tylko wtedy będzie mógł naprawdę cieszyć się życiem.

3 Myśliwi z ruin Hwangya 2024 1 godz. 48 min. Akcja Dong-seok Ma Hee-joon Lee Zabójcze trzęsienie ziemi obraca Seul w pozbawioną wszelkich praw ruinę. W takim świecie odważny myśliwy próbuje uratować nastolatkę porwaną przez szalonego doktora.

2 Koszmarna głębia Deep Fear 2023 1 godz. 24 min. Thriller Akcja Mădălina Ghenea Ed Westwick Samotna żeglarka odpowiada na sygnał SOS i zostaje porwana przez przemytników, który utopili w morzu 850 kilogramów narkotyków. Jest zmuszona do wyłowienia cennego towaru, ale pod taflą wody zaczynają grasować krwiożercze rekiny.

1 Skołowani 2023 1 godz. 47 min. Komedia Romans Michał Czernecki Agnieszka Grochowska Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale… kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 19.01.-4.02.2024

10 Yellowstone 2018 - 2023 50 min. Dramat Western Kevin Costner Cole Hauser (Sezon 2) Gdy wszyscy wokół spiskują, aby się go pozbyć, John Dutton, właściciel największego rancza w Montanie, zaciekle broni odchodzącego w zapomnienie stylu życia.

9 Forst 2024 - 43 min. Kryminał Thriller Borys Szyc Andrzej Bienias (Sezon 1) Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej, odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej.

7 1670 2023 - 34 min. Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę.

6 Kicia Kocia 2019 - 6 min. Animacja Dla dzieci Dominika Kluźniak Agnieszka Mrozińska (Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

3 Sprawa matki Madzi 2023 40 min. Dokumentalny True crime Krzysztof Rutkowski (Miniserial) Czteroodcinkowy serial z gatunku true crime, przedstawiający historię, która przed ponad dziesięcioma laty wstrząsnęła opinią publiczną. Z jednej strony mamy tutaj więc rodzinną tragedię, której przebieg i przyczyny stały się tematem społecznym numer jeden, z drugiej wielopoziomowe spojrzenie na to, jak relacjonowały ją media.

2 Griselda 2024 55 min. Biograficzny Dramat Kryminał Sofía Vergara Alberto Guerra (Miniserial) " Griselda " to serial fabularny osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek "matki chrzestnej".

1 Love Never Lies: Polska 2023 48 min. Reality-show Maja Bohosiewicz (Sezon 2) Reality show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę. Kłamstwo się tu karze, a prawdę wynagradza.

