"Snake Eyes" przesunięty na przyszły rok

Trudno mówić o zaskoczeniu: kolejny film zaplanowany na 2020 rok został przesunięty na rok kolejny. Tym razem chodzi o widowisko " Snake Eyes ", spin-off serii " G.I. Joe ", z Henrym Goldingiem w roli głównej. Snake Eyes " miał trafić do kin 23 października tego roku. Premierę filmu przesunięto na 2021 rok, ale bez wskazania konkretnej daty. Informacja o zmianie pojawiła się w kwartalnym raporcie firmy Hasbro., powiedział Brian Goldner, prezes Hasbro.Film, zgodnie z tytułem, opowie o jednym z najpopularniejszych członków drużyny G.I. Joe - zamaskowanym Snake Eyes. Poznamy jego początki, gdy usiłował dołączyć do japońskiego klanu ninja Arashikage.W lutym Golding poinformował, że zdjęcia do filmu dobiegły już końca.Reżyseruje Robert Schwentke (" Red ", " Zbuntowana "). W obsadzie są również Samara Weaving, Iko Uwais i Andrew Koji.