Samara Weaving jako Scarlett w spin-offie "G.I. Joe"

Getty Images © Kevork Djansezian



) i Takehiro Hira ) dołączyli do obsady spin offu cykluAustralijskiej aktorce przypadła rola agentki kontrwywiadu Scarlett. Hira wcieli się w głównego złoczyńcę filmu.W obsadzie są również Henry Golding jako tytułowy komandos-ninja, Andrew Koji w roli jego przeciwnika Storm Shadow, a także Úrsula Corberó wcielająca się w Baronową.Film opowie o początkach Snake Eyes, kiedy usiłuje on dołączyć do japońskiego klanu ninja Arashikage.Reżyseruje Robert Schwentke . Premiera 16 października 2020 roku.