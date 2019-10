Kolejna aktorka w obsadzie spin-offu "G.I. Joe"

Getty Images © Paul Zimmerman

) dołączyła do obsady widowiska, spin-offu seriiBohaterem filmu będzie jeden z najpopularniejszych członków drużyny G.I. Joe - zamaskowany Snake Eyes. Film opowie o jego początkach, kiedy usiłuje on dołączyć do japońskiego klanu ninja Arashikage.Na razie nie ujawniono, w kogo wcieli się Abe . Może w Jinx?Reżyseruje Robert Schwentke ), scenariusz napisał Evan Spiliotopoulos ), a w obsadzie są już m.in. Henry Golding (jako Snake Eyes), Andrew Koji (jako Storm Shadow) i Úrsula Corberó (jako Baronowa).