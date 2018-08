"Strażnicy Galaktyki 3" w zawieszeniu

W świetle zwolnienia reżysera Jamesa Gunna Disney i Marvel podjęli decyzję o wstrzymaniu projektu trzeciej częścina czas nieokreślony, by się "przegrupować".Widowiskonie miało jeszcze oficjalnej daty premiery, ale trwały już pierwsze przygotowania do jego realizacji. Scenariusz był gotowy, preprodukcja miała ruszyć pełną parą jesienią, początek zdjęć zaplanowano na styczeń/luty, a za kamerą miał stanąć oczywiście Gunn Gunn został jednak zwolniony przez Disneya za stare wpisy z mediów społecznościowych, w jakich w ryzykowny sposób żartował m.in. z pedofilii, AIDS i zamachów z 11 września. Podobno w świetle decyzji studia członkowie małej ekipy preprodukcyjnej zostali odwołani. Ale nie oznacza to definitywnego końca produkcji, a jedynie "przegrupowanie". Marvel potrzebuje bowiem czasu, by znaleźć nowego reżysera dla filmu.Po Hollywood krążą plotki, jakoby przedstawiciele studia spotkali się niedawno z Taiką Waititim , reżyserem, ale nie wiadomo, czego dotyczyła ich rozmowa. Waititi był oczywiście wskazywany przez fanów jako potencjalnie idealne zastępstwo dla Gunna . Pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenia w sprawie przyszłości Strażników.