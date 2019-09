"Stranger Things 4" w drodze na ekran

3 2 1



To było do przewidzenia. Netflix ogłosił dziś, że powstanie czwarty sezon megahituStreamingowy gigant podpisał z twórcami show, braćmi Duffer , wieloletnią umowę o współpracy przy produkcji seriali i filmów.W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź nowego sezonu– stwierdził Ted Sarandos, dyrektor ds. treści w Netflix. –Przypomnijmy: akcja 3. sezonu rozgrywa się latem 1985 roku. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.