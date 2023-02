"Sukcesja": Jesse Armstrong chciałby nakręcić spin-off serialu HBO. O czym mógłby on opowiadać?

Co wydarzy się po "Sukcesji"?



Mamy dobre wieści dla widzów, których podłamała. W rozmowie z dziennikiem "The Guardian" autor serialu Jesse Armstrong ujawnił, iż rozważa stworzenie spin-offu.Na razie nie wiadomo, o czym miałby traktować nowy serial. Armstrong zastanawia się nad dwiema możliwościami:Przypomnijmy, że w niedawnym wywiadzie dla "Variety" szef HBO Casey Bloys powątpiewał w możliwość powstania spin-offu " Sukcesji ". Jak jednak zastrzegł:Czwarty sezon serialu " Sukcesja " zadebiutuje na HBO 26 marca. Zobaczymy w nim konsekwencje decyzji Logana Roya ( Brian Cox ), który zostawił na lodzie swoje dzieci: Siobhan ( Sarah Snook ), Romana ( Kieran Culkin ) i Kendalla ( Jeremy Strong ). W finałowych odcinkach wielkimi krokami zbliża się sprzedaż koncernu Waystar Royco technologicznemu wizjonerowi Lukasowi Matssonowi ( Alexander Skarsgård ). Wizja sprzedaży wywołuje egzystencjalny niepokój wśród Royów, którzy próbują przewidzieć, jak wyglądać będzie ich życie, kiedy umowa zostanie zrealizowana. Rozpoczyna się walka o władzę i przyszłość, w której ich kulturowe i polityczne wpływy są poważnie ograniczone. Sukcesja " to jedna z bardziej prestiżowych produkcji HBO. Opowieść o rodzinie Royów ma na koncie m.in. dwie statuetki Emmy oraz dwa Złote Globy dla najlepszego serialu dramatycznego.Zapraszamy do słuchania: