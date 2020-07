"Tenet" w kinach od sierpnia! Również w Polsce

A jednak wejdzie do kin? Studio Warner Bros. ujawniło strategię dystrybucyjną filmu " Tenet ". Począwszy od 26 sierpnia film zadebiutuje w 70 krajach. Nietypowo premiera nastąpi wcześniej poza granicami USA.Wśród wspomnianych 70 krajów są m.in. Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Korea, Rosja, Hiszpania i Wielka Brytania. A także Polska, gdzie widowisko zadebiutuje już 27 sierpnia. Od 4 września " Tenet " pojawi się w wybranych miastach w USA. Chwilowo studio nie ujawniło planu na wprowadzenie filmu w chińskich kinach.Przypomnijmy, że premiera filmu, którego reżyserem jest Christopher Nolan , była przesuwana już kilkakrotnie: widowisko najpierw miało wejść do kin 17 lipca, potem 31 lipca, potem 12 sierpnia, a potem zniknęło z grafika premier całkowicie. Prezes Warner Bros. Pictures Toby Emmerich zapowiadał niedawno, że tym razem studio nie zamierza stosować zwyczajowej strategii, która polega na wprowadzeniu filmu globalnie jednego dnia.Jak pisaliśmy wcześniej, do strategii stopniowego wprowadzania filmu do kin przekonał decydentów z Warner Bros. Sukces filmu " Peninsula " (sequela " Zombie Express "), który w pierwszy weekend wyświetlania zarobił w Azji prawie 21 milionów dolarów.Szczegóły fabuły wciąż nie zostały ujawnione. Z dotychczasowych aluzji i materiałów wideo możemy się jedynie domyślać, że jednym z najważniejszych tematów widowiska są podróże w czasie, a główny bohater ma za zadnie powstrzymać III wojnę światową.W obsadzie są m.in. John David Washington