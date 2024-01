"Tenet" wraca do amerykańskich kin. To część promocji widowiska "Diuna 2"

"Tenet" i "Diuna: część druga" razem

To nie przypadek. Warner Bros. chce bowiem wykorzystać widowisko Christophera Nolana w najlepszej, imaxowej, wersji do promocji innej produkcji zrealizowanej kamerami IMAX, która zadebiutuje 1 marca. Nolan tak skomentował inicjatywę: Villeneuve dodaje:miał trafić do kin w lipcu 2020. Niestety pierwsza połowa tamtego roku upłynęła pod znakiem dramatycznej fali śmierci i lockdownu wywołanego pandemiąObraz ostatecznie trafił do kin we wrześniu 2020 roku. Była to pierwsza duża produkcja hollywoodzkich wytwórni, która spróbowała przyciągnąć przestraszonych pandemią widzów do kin.Niestety wtedynie był dostępny wszędzie. Kina w Los Angeles i Nowym Jorku wciąż były w większości zamknięte. Znaczna część kin IMAX również nie była dostępna.W efekcieBudżet produkcji to 200 milionów dolarów.to pełen akcji, widowiskowy thriller z elementami science-fiction i wątkiem szpiegowskim, w którym główny bohater stara się zapobiec wybuchowi III wojny światowej, wykorzystując do tego... podróże w czasie. W głównej roli wystąpił John David Washington , a partnerowali mu: Robert Pattinson