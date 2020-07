"Tenet" w kinach za miesiąc? W niektórych krajach to możliwe

W minionym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Warner Bros. rezygnuje z premiery widowiska Christophera Nolana Tenet " w sierpniu. Jednak według informacji, do których dotarł portal Variety, pod koniec sierpnia film może trafić do kin. Niestety tylko w wybranych krajach.Ponieważ szczegóły widowiska " Tenet " są trzymane w tajemnicy, Warner Bros. chciał wprowadzić film jednocześnie na całym świecie, by uniknąć spoilerowania fabuły. Niestety pandemia COVID-19 w Stanach Zjednoczonych przybrała w ostatnim czasie niebezpieczne rozmiary, czego konsekwencją było najpierw przesunięcie premiery z lipca na sierpień, a potem skasowanie jej.Jednak w coraz większej liczbie krajów na świecie kina mają się dobrze lub bardzo dobrze. Podobno na szefach Warner Bros. zrobiły wrażenie wyniki " Ban-do ", czyli sequela " Zombie express ", który w ubiegłym tygodniu w pięciu krajach zarobił prawie 21 milionów dolarów. Dlatego też Warner Bros. rozważa wprowadzanie " Tenet " stopniowo.Według Variety już 26 sierpnia widowisko Nolana mogłoby pojawić się w takich krajach europejskich jak Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. Rozmowy są podobno prowadzone również z właścicielami kin w Azji. Data premiery w tamtym regionie ma zostać ustalona w najbliższych dniach.Warner Bros. nie jest pierwszym studiem, które przestaje czekać na poprawę pandemicznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych i decyduje się na wprowadzanie swoich filmów w stabilnych rynkach zagranicznych. W tym tygodniu STX zdecydowało, że " Greenland " z Gerardem Butlerem w Belgii pojawi się już 29 lipca, we Francji 5 sierpnia, a w Skandynawii 12 sierpnia. Premiera amerykańska została póki co przesunięta na 25 września.