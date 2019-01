"The Batman" i nowy "Legion samobójców" z datami premier!

Wytwórnia Warner Bros. ogłosiła, że w 2021 roku wprowadzi do kin trzy ekranizacje komiksów DC:orazReboot przygód Mrocznego Rycerza trafi na ekrany. W filmie nie wystąpi Ben Affleck , który wcielił się w obrońcę Gotham City woraz w, a także miał pierwotnie wyreżyserować. Twórcy postanowili bowiem, że nowy obrońca Gotham City będzie młodszy od swoich poprzednich ekranowych wcieleń. Fabuła nie będzie jednak oparta na kultowym komiksie Franka Millera "Batman: Year One". Aktualnie trwają poszukiwania odtwórcy głównej roli. Autorem scenariusza i reżyserem jest Matt Reeves ). TUTAJ znajdziecie więcej szczegółów dotyczących jego filmu.w kinach zobaczymy kolejną odsłonęnie będzie jednak bezpośrednią kontynuacją oryginału z 2016 roku. Scenarzysta oraz (najprawdopodobniej) reżyser James Gunn postanowił, że skład tytułowej drużyny zostanie w większości odświeżony. Sequel ma być utrzymany w podobnym klimacie coNazaplanowano premierę. To animacja opowiadająca o przygodach obdarzonych supermocami zwierząt: psów Krypto i Ace'a oraz kota Streaky'ego. Film wyreżyserują Jared Stern