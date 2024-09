"The Cut": Orlando Bloom schudł prawie 25 kilogramów w ramach przygotowania do roli

"The Cut" - co powiedział Bloom o swoich przygotowaniach?

W filmie Seana Ellisa Orlando Bloom wciela się w boksera na skraju całkowitego załamania, który ściga się z czasem, aby zdążyć zrzucić wagę przed ważną walką. Pod okiem podejrzanego, choć poczciwego trenera, granego przez Johna Turturro "Big Lebowski "), jego bohater zrobi wszystko, by zrzucić zbędne kilogramy, nawet jeśli zagraża to jego życiu, zdrowiu i dalszej karierze.W trakcie festiwalu w Toronto , w rozmowie z portalem Variety, Bloom w takich słowach opisał swój proces przygotowania do roli:- powiedział aktor. Dodał później, że fizyczna transformacja byłaCo ciekawe, Ellis wiedząc, że ekstremalny proces odchudzania będzie głównym dramaturgicznym punktem filmu, postanowił go kręcić w odwrotnej chronologii - Bloom tak naprawdę przybierał na wadze w trakcie kolejnych dni zdjęciowych, ważąc 60 kilogramów w pierwszym dniu pracy na planie.- powiedział Ellis do Blooma - wyjaśnił reżyser."The Cut" nie jest typowym filmem bokserskim. Film Ellisa decyduje się korzystać z estetyki body-horroru. Akcja ograniczona jest głównie do jednego pokoju hotelowego, gdzie zdesperowany główny bohater upuszcza krew, zażywa leki moczopędne i manipuluje swoim ciałem tak, by udało mu się stracić wymagane kilogramy. Widzowie, którzy mieli okazję zobaczyć "The Cut" w trakcie festiwalu w Toronto opisują seans jako intensywne, szokujące doświadczenie.- powiedział Bloom Ellis zaśmiał się, po czym potwierdził -