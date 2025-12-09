Newsy Filmy Multimedia "The Drama": Zendaya i Robert Pattinson są narzeczeństwem na plakacie nowego filmu twórcy "Dream Scenario"
"The Drama": Zendaya i Robert Pattinson są narzeczeństwem na plakacie nowego filmu twórcy "Dream Scenario"

W przyszłym roku Zendaya i Robert Pattinson wystąpią wspólnie w dwóch filmach: trzeciej części "Diuny" oraz "The Drama", czyli nowym dziele twórcy "Dream Scenario" i "Chorej na siebie", Kristoffera Borgliego. Dziś producent filmu A24 podzielił się pierwszym plakatem nadchodzącej produkcji.

"The Drama" – pierwszy plakat filmu




"The Drama" – co wiemy?



Według doniesień dziennikarzy "The Drama" ma śledzić losy szczęśliwej pary, która stopniowo przygotowuje się do ślubu. W przededniu ceremonii zakochani dowiedzą się o sobie nawzajem rzeczy, które zakwestionują pewność decyzji o budowie wspólnej przeszłości.

Poza Zendayą i Robertem Pattinsonem na ekranie pojawią się również Alana Haim, Mamoudou Athie i Hailey Gates. Jednym z producentów filmu jest Ari Aster.

"The Drama" trafi na ekrany kin w wielkanocny weekend - 3 kwietnia 2026 roku. Dla Norwega Kristoffera Borgliego będzie to najbardziej prestiżowy z dotychczasowych projektów filmowych i drugi – po "Dream Scenario" – kręcony w Stanach Zjednoczonych dla niezależnego A24. Dziennikarze przewidują, że zwiastun produkcji może zostać opublikowany już w przyszłym tygodniu. 


"Dream Scenario" – zwiastun filmu

The Drama  (2026)

 The Drama

