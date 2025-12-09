"The Drama": Zendaya i Robert Pattinson są narzeczeństwem na plakacie nowego filmu twórcy "Dream Scenario"

W przyszłym roku Zendaya i Robert Pattinson wystąpią wspólnie w dwóch filmach: trzeciej części "Diuny" oraz "The Drama", czyli nowym dziele twórcy "Dream Scenario" i "Chorej na siebie", Kristoffera Borgliego. Dziś producent filmu A24 podzielił się pierwszym plakatem nadchodzącej produkcji.
"The Drama" – pierwszy plakat filmu
KLIKNIJ W PLAKAT, ABY GO POWIĘKSZYĆ
"The Drama" – co wiemy?
Według doniesień dziennikarzy "The Drama
" ma śledzić losy szczęśliwej pary, która stopniowo przygotowuje się do ślubu. W przededniu ceremonii zakochani dowiedzą się o sobie nawzajem rzeczy, które zakwestionują pewność decyzji o budowie wspólnej przeszłości.
Poza Zendayą
i Robertem Pattinsonem
na ekranie pojawią się również Alana Haim
, Mamoudou Athie
i Hailey Gates
. Jednym z producentów filmu jest Ari Aster
.
"The Drama
" trafi na ekrany kin w wielkanocny weekend - 3 kwietnia 2026 roku. Dla Norwega Kristoffera Borgliego
będzie to najbardziej prestiżowy z dotychczasowych projektów filmowych i drugi – po "Dream Scenario
" – kręcony w Stanach Zjednoczonych dla niezależnego A24. Dziennikarze przewidują, że zwiastun produkcji może zostać opublikowany już w przyszłym tygodniu.
"Dream Scenario" – zwiastun filmu