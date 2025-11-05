Zendaya nie chciała grać w "Po polowaniu" Guadagnina?

W najnowszym filmie Luki Guadagnina, "Po polowaniu", u boku Julii Roberts wystąpiła znana z serialu "The Bear" Ayo Edebiri. Właśnie ujawniono, że aktorka nie była pierwszym wyborem do tej roli. Początkowo w tę postać miała wcielić się Zendaya. Dlaczego zrezygnowała z tego projektu?
Dlaczego Ayo Edebiri zastąpiła Zendayę?
Informację o tym, że w "Po polowaniu
" początkowo miała zagrać Zendaya
, z którą Luca Guadagnino
pracował wcześniej przy "Challengers
", zdradził operator Malik Hassan Sayeed
w wywiadzie dla portalu Deadline. Kiedy pierwszy raz przeczytałem scenariusz, postać Ayo była biała. To Luca dodał element tego, że jest czarna. Kiedy ruszyły castingi, Zendaya miała zagrać tę postać. To był naturalny wybór po "Challengers". A potem obsadzono Ayo
, powiedział Sayeed
.
Jordan Ruimy z bloga World of Reel donosi, że zdjęcia do "Po polowaniu
" rozpoczęły się w lipcu 2024 roku. Zendaya
miała wówczas relatywnie luźny grafik: kręciła tylko jeden film, "The Drama
" Kristoffera Borgliego
z Robertem Pattinsonem
. Ruiny spekuluje, że Zendaya
po prostu nie chciała grać w "Po polowaniu
".
"Po polowaniu" – zwiastun
O czym opowiada "Po polowaniu"?
W "Po polowaniu
" Julia Roberts
wciela się w nim w wykładowczynię college'u. Gdy jej studentka (Ayo Edebiri
) wyciąga oskarżenia przeciwko jednemu z jej kolegów (Andrew Garfield
), uporządkowane życie bohaterki zaczyna się walić. Boi się ona, że mroczny sekret z jej przeszłości wyjdzie na jaw.
W obsadzie znaleźli się również Michael Stuhlbarg
i Chloë Sevign
.