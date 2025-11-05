Pattinson o trudnościach na planie "Diuny". "Mój mózg nie działał"

Różne są oblicza pracy aktora. Jedni słyną z dużego zaangażowania w proces twórczy i notorycznego proponowania czegoś dodatkowego od siebie. Drudzy odwrotnie – całkowicie oddają się wizji reżysera, zamieniając się w narzędzie w jego rękach. Choć nie wiemy, w jaki sposób woli zazwyczaj pracować Robert Pattinson, najnowsze informacje Deadline pokazują, że w przypadku "Diuny 3" warunki pracy zmusiły go do pełnego podporządkowania się koncepcji Villeneuve'a. W niedawnym wywiadzie aktor przyznał, że w trakcie prac nad filmem jego mózg zwyczajnie przestał pracować z powodu saharyjskiego ukropu.
Pattinson o "Diunie 3": "Mój mózg nie działał"
Wypowiedź dotyczy oczywiście zasadniczej części zdjęć realizowanej na gorącej pustyni. Dla nieobecnego w obu poprzednich częściach "Diuny
" Pattinsona
ich realizacja okazała się niezwykle wymagającym doświadczeniem, w którym aktor znalazł jednak wyjątkowy, interesujący pierwiastek. W rozmowie z IndieWire w takich słowach opowiedział o pracy w trudnych warunkach: Kiedy pracowałem przy "Diunie", było tak gorąco na pustyni, że zwyczajnie nie byłem w stanie niczego kwestionować. To było wręcz relaksujące, bo mój mózg po prostu nie działał. Nie miałem ani jednej sprawnej komórki mózgowej. Po prostu słuchałem Denisa, mówiąc: "Zrobię cokolwiek chcesz!"
.
Przypomnijmy, że według doniesień Pattinson
miałby wcielić się w postać Scytale'a – głównego przeciwnika Paula Atrydy, szykującego spisek mający na celu obalenie jego władzy.
O czym opowie "Diuna: Część trzecia"?
Punktem wyjścia dla trzeciej "Diuny
" Villeneuve'a
ma być "Mesjasz Diuny" Franka Herberta
. Akcja powieści rozgrywa się 12 lat po wydarzeniach przedstawionych w niedawnej "Diunie: Części drugiej
".
Jest to historia ostatnich lat rządów Muad'Diba. Teraz jest imperatorem, a jego dominium przeżarte jest fanatyzmem religijnym i dżihadem, który sam pomógł rozpętać. Widząc w nim despotę i zagrożenie dla ich własnych interesów, powstaje szeroka koalicja spiskowców. Narzędziem ich zemsty ma być klon Duncana Idaho
.
Do swoich ról powrócą Timothée Chalamet
, Zendaya
, Florence Pugh
, Anya Taylor-Joy
oraz Javier Bardem
.
