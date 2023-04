"The Dwelling": Michael B. Jordan w dreszczowcu o zakopanym domu?

O czym opowie "The Dwelling"?

Michael B. Jordan zacieśnia współpracę z Amazonem



Należąca do Michaela B. Jordana firma Outlier Society wyprodukuje dreszczowiecGwiazda cyklu " Creed " rozważa również zagranie głównej roli w filmie."The Dwelling" to historia emerytowanego futbolisty i świeżo upieczonego rozwodnika. Pewnego dnia odkrywa on na swoim podwórku zakopany dom. Wraz z rozwojem akcji bohater, który w trakcie sportowej kariery doznał mnóstwo urazów głowy, zaczyna coraz bardziej kwestionować swoją poczytalność.Realizację filmu sfinansuje Amazon. Scenariusz na podstawie niepublikowanego opowiadania Aarona Jayha napisze Aaron Guzikowski . W jego portfolio znajdziemy takie tytuły jak " Labirynt ", " Kontrabanda " oraz " Wychowane przez wilki ".Przypomnijmy, żeoraz szefostwo Amazonu prowadzą od ubiegłego roku rozmowy na temat uczynienia z seriikamienia węgielnego nowego ekranowego uniwersum. Kasowy sukces trzeciej części cyklu sprawił, że prace nad przedsięwzięciem nabrały tempa. W skład uniwersum " Creeda " miałyby wchodzić zarówno. Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku zapowiedziano jużScenariusz przedsięwzięcia napisał Robert Lawton . W planach jest również m.in.O tym, że powstaną kolejne części " Creeda ", nie musimy chyba wspominać.