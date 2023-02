5. odcinek "The Last of Us" z przyspieszoną datą premiery

"The Last of Us" ucieka przed Superbowl



"The Last of Us" podbija serca widzów



"The Last of Us" - o serialu



Mamy dobrą wiadomość dla fanów " The Last of Us ". Premiera piątego odcinka serialu na platformie streamingowej HBO Max odbędzie się na dwa dni przed jego emisją na antenie telewizji HBO - 10 lutego (piątek) o godz. 21 czasu wschodniego.Dotychczasowe odcinki " The Last of Us " debiutowały jednocześnie w HBO i w serwisie HBO Max w niedziele o godz. 21. Decyzja o przyspieszeniu streamingowej premiery ma związek z odbywającym się w ten weekend Superbowl, czyli finałowym meczem o mistrzostwo NFL. Sportowe wydarzenie co roku cieszy się olbrzymią popularnością wśród Amerykanów. Dość wspomnieć, że ubiegłoroczne starcie między Los Angeles Rams a Cincinnati Bengals śledziło przed telewizorami 99,2 mln widzów. Dla porównania ostatnią oscarową galę oglądało zaledwie 15,3 mln osób. HBO słusznie uznało, że premiera nowej odsłony " The Last of Us " w tym samym czasie co transmisja z Superbowl odbiłaby się negatywnie na wynikach oglądalności serialu.Ekranizacja klasycznej gry wideo studia Naughty Dog i PlayStation zbiera doskonałe opinie wśród krytyków i widzów. Dość wspomnieć, że średnia ocen serialu na Filmwebie wynosi w tej chwili 8,3. Pierwszy odcinek " The Last of Us " obejrzało w USA 4,7 mln widzów. Na przestrzeni ostatnich 13 lat lepszym debiutem wśród produkcji HBO mógł pochwalić się jedynie prequel " Gry o tron ", " Ród Smoka ". To nie wszystko - drugi odcinek " TLoU " przyciągnął przed ekrany 5,7 mln osób, z kolei trzeci - 6,4 mln. Trudno więc się dziwić, że stacja szybko podjęła decyzję o realizacji drugiego sezonu.Akcja " The Last of Us " rozgrywa się 20 lat po upadku cywilizacji za sprawą niosącego śmierć grzyba. Joel (w tej roli Pedro Pascal ) zostaje zatrudniony do wyprowadzenia 14-letniej Ellie Bella Ramsey ) ze strefy kwarantanny i doprowadzenie jej do organizacji poszukującej leku. Zlecenie wydaje się proste. Szybko okaże się jednak, że jest inaczej, a Joel Ellie będą musieli nauczyć się polegać na sobie, jeśli chcą przetrwać w czasie podróży przez zdewastowane Stany Zjednoczone.Za projekt odpowiadają reżyser " Czarnobyla Craig Mazin i twórca gry " The Last of Us Neil Druckmann . W obsadzie są również Merle Dandridge