"Ucieczka na Srebrny Glob" od dziś w kinach. Zobacz wywiad z reżyserem

Od dziś w kinach możecie zobaczyć dokument " Ucieczka na Srebrny Glob ". To opowieść o kulisach realizacji " Na srebrnym globie " - najbardziej zagadkowego dzieła w historii polskiego kina, które pozostaje niespełnionym marzeniem o superprodukcji science-fiction w iście hollywoodzkim stylu tu, na polskiej ziemi. Z okazji premiery przypominamy Wam wywiad Jakuba Popieleckiego z reżyserem " Ucieczki ", Kubą Mikurdą Andrzeja Żuławskiego mógł stać się jednym z najbardziej przełomowych filmów science-fiction w historii kina – jeszcze przed " Gwiezdnymi wojnami " George'a Lucasa. Rozmach produkcyjny, gwiazdorska obsada, rewolucyjne kostiumy i scenografia zapowiadały arcydzieło. Dlaczego zatem władze kinematografii PRL wstrzymały produkcję na dwa tygodnie przed końcem zdjęć? Pozostał film-legenda, który nadal inspiruje filmowców z całego świata oraz rozgrzewa emocje dawnych członków ekipy równie silne dziś co 40 lat temu. "Ucieczka na srebrny glob" Kuby Mikurdy prezentuje największą tajemnicę i niespełnione marzenie polskiego kina. Poznajemy także prywatne kulisy powstawania filmu - Żuławski był wówczas świeżo po rozstaniu z pierwszą żoną Małgorzatą Braunek i praca nad ambitnym dziełem stanowiła dla niego rodzaj terapii.– opowiada Kuba Mikurda o genezie powstania " Ucieczki na srebrny glob ". - Kuby Mikurdy zrobiła furorę podczas tegorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity - cieszył się rekordową frekwencją zarówno podczas części kinowej, jak i online oraz otrzymał aż trzy nagrody od jurorów: Nos Chopina dla Najlepszego Filmu o Muzyce i Sztuce, Nagrodę Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim oraz Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim.