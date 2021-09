MDAG: 15 najpopularniejszych filmów do obejrzenia online

MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY:

15 najpopularniejszych filmów do obejrzenia online



15 FILM Na drodze ku świadomości Aware - Reise in das Bewusstsein 2020 42 min. 2020 Oglądaj na millennium 7,2 10 18 ocen społeczności 8 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Niemcy

USA reżyser Eric Black Czym tak naprawdę jest świadomość? Czy psychodeliki faktycznie mogą ją poszerzyć? Czy posiadają ją także rośliny? Co dzieje się z nią po śmierci? Pytania, które prawdopodobnie słyszeliście już nie raz, w tym zjawiskowym filmie ulegają pogłębieniu i przynoszą zaskakujące odpowiedzi. Film jest fascynującą podróżą w głąb oceanu świadomości. Czy rzeczywiście jesteśmy połączeni ze wszystkimi istotami żyjącymi, a przez każdego z nas przepływa kosmiczna energia?

14 FILM Foo Fighters. Symfonia tysiąca We Are the Thousand 2020 18 min. 2020 Oglądaj na millennium 7,4 10 14 ocen społeczności 5 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny

Muzyczny kraj Włochy reżyser Anita Rivaroli W 2015 roku włoski fan zespołu Foo Fighters o imieniu Fabio postanowił przekonać swoich idoli do występu w jego wiosce o nazwie Cesena. W tym celu zebrał 1000 różnych muzyków, aby razem zagrali hit "Learn to Fly". Wideo z występu obejrzało na YouTube ponad 45 milionów ludzi, a wśród nich Dave Grohl Foo Fighters . Był to początek przygody największego zespołu rockowego na świecie o nazwie Rockin’1000, który stał się globalną społecznością skupiającą muzyków, amatorów i profesjonalistów z różnych krajów, grup wiekowych i środowisk połączonych jedną pasją: rock ‘n rollem. Film opowiada o tym społecznym zjawisku, akcentując to, jak idea wspólnoty może pozytywnie wpływać na ludzi i umożliwiać spełnianie nawet najbardziej nierealnych z pozoru marzeń. Razem można bowiem osiągnąć niemożliwe na pierwszy rzut oka cele.

13 FILM Zappa 2020 9 min. 2020 Oglądaj na millennium 6,8 10 181 ocen społeczności 204 chce zobaczyć gatunek Biograficzny

Dokumentalny

Muzyczny kraj USA reżyser Alex Winter Frank Zappa był ikoną muzyki i kultury rewolucyjnych lat 70. XX wieku. Dziwi fakt, że tak długo trzeba było czekać na jego filmową biografię. Biorąc jednak pod uwagę różnorodność jego muzycznych dokonań, bezkompromisowy stosunek do rzeczywistości i paradoksy biografii, jego życie nie było z pewnością łatwym tematem. Kluczem do stworzenia filmu był dostęp do filmowych i zdjęciowych archiwów gromadzonych przez samego artystę przez całe życie, aż do śmierci w 1993 roku. Alexowi Winterowi udało się przekonać wdowę po Zappie , Gail, do koncepcji produkcji, która nie jest typowym filmem muzycznym. Nie poznajemy tu Zappy linearnie, raczej dotykamy jego emocji i ważnych tematów z życia oraz twórczości.

11 FILM Album rodzinny Rewind 2019 26 min. 2019 Oglądaj na millennium 7,7 10 62 oceny społeczności 68 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj USA reżyser Sasha Neulinger

Rodzinne kroniki zachowane na kasetach wideo dla wielu z nas są miłą i niewinną pamiątką, pozwalającą wrócić do czasów sielankowej młodości. Za tymi obrazami pozornego szczęścia dla Sashy Neulingera kryją się jednak upiorne wspomnienia. Po latach odważa się wyruszyć w podróż do przeszłości. Przegląda raz jeszcze materiały nagrane przez ojca kamerą, którą kupił w dniu jego urodzin. Rozmawia z rodzicami o tym, jak to możliwe, że przez lata był wykorzystywany seksualnie we własnym domu, niemal na ich oczach, a oni tego nie zauważali. Na dodatek ten sam los spotkał jego młodszą siostrę. Kolejne fakty, które pojawiają się w tej opowieści, mrożą krew w żyłach i zmieniają zupełnie kontekst licznych materiałów archiwalnych. Uśmiechnięte twarze bezdusznych gwałcicieli mieszają się tu z zapisem momentów niezwykłego zagubienia, które zmieniło nie do poznania chłopca, gdy ten miał zaledwie kilka lat.

10 FILM Drogie dzieci przyszłości Dear Future Children 2021 29 min. 2021 Oglądaj na millennium 7,5 10 18 ocen społeczności 16 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Niemcy

Wielka Brytania reżyser Franz Böhm "Film o następnym pokoleniu zrobiony przez następne pokolenie" – takim zdaniem twórcy " Drogich dzieci przyszłości " sami opisują portret trzech młodych aktywistek działających w różnych częściach świata. Rayen jest zaangażowana w antyrządowe protesty w Chile. W wyniku brutalnych działań policji ranny został jej ojciec. Pepper walczy o niezależność Hongkongu od chińskich władz. Wielu z jej przyjaciół siedzi w więzieniach. Hilda jest liderką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Ugandzie. Po tym jak ekstremalna susza pozbawiła dobytku jej rodzinę, poświęca cały swoją energię walce z globalnym ociepleniem. Franz Böhm kreśli portrety młodych kobiet, uciekając od kreowania ich na heroski i wzory do naśladowania. Pokazuje ich działania jako konsekwentną, mozolną i często niebezpieczną pracę, z pokorą przysłuchując się temu, co mają do powiedzenia i relacjonując codzienność protestu ich oczami. Rayen, Pepper i Hilda walczą, bo nie mają wyjścia.

9 FILM Agent kret El agente topo 2020 30 min. 2020 Oglądaj na millennium 6,9 10 339 ocen społeczności 519 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Hiszpania

Holandia

Niemcy

USA

Chile reżyser Maite Alberdi Do Rómulo, prywatnego detektywa, zgłasza się kobieta. Jest zaniepokojona tym, co dzieje się w domu spokojnej starości, gdzie mieszka jej matka. Kobieta podejrzewa, że matka jest maltretowana i chce dowiedzieć się, czy to prawda. Rómulo wpada na pomysł umieszczenia w domu spokojnej starości swojego szpiega. Ponieważ musi być on maksymalnie wiarygodny, detektyw organizuje casting i przesłuchuje kandydatów między 80 a 90 rokiem życia. Zwycięzca jako kret będzie musiał przejść specjalne szkolenie. A w tym wieku nauka najnowszych technologii i technik szpiegowskich nie jest taka prosta. Potem trzeba mieć nerwy ze stali i oprócz opanowania całej strony technicznej, nie rzucać na siebie podejrzeń, a jednocześnie bacznie obserwować co się dzieje. I – co najważniejsze – nie zapomnieć, po co się jest w domu spokojnej starości…

8 FILM Sabaya 2021 30 min. 2021 Oglądaj na millennium 7,3 10 102 oceny społeczności 128 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Szwecja reżyser Hogir Hirori Pięć lat temu ISIS dokonało rzezi Jazydów w prowincji Sinjar w Iraku, a kobiety z tej grupy religijnej zostały porwane i uczyniono z nich niewolnice seksualne. Z telefonem komórkowym i pistoletem Mahmoud, Ziyad i ich grupa próbują odbić porwane Jazydki, które są sprzedawane przez zwolenników ISIS i nazywane Sabaya. Przygotowują się do wyprawy do obozu Al-Hol, w którym Kurdowie pilnują ponad 70 tys. zwolenników ISIS. To tam są przetrzymywane porwane kobiety. W tej akcji pomagają im uwolnione wcześniej Jazydki. Gdy nocą docierają do obozu, muszą działać szybko. W filmie część zdjęć została wykonana z ukrycia, pod burką, przez Jazdyki, które dobrowolnie i bohatersko powróciły do miejsca swoich cierpień, żeby uratować inne kobiety.

7 FILM W Centrum Komiksu 2020 18 min. 2020 Oglądaj na millennium 7,8 10 56 ocen społeczności 31 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Polska reżyser Maciej Bierut Humorystyczna kronika kultury komiksu w Polsce pokazana przez pryzmat kultowego sklepu, który zrzesza pasjonatów. Warszawskie Centrum Komiksu to najstarszy sklep z komiksami w Polsce, prowadzony nieprzerwanie od początku lat 90. XX wieku. Kuba wraz z ojcem oddają się swojemu miejscu z taką pasją, że już dawno zyskało miano legendarnego. Sklep stał się centrum spotkań różnorodnych czytelników - od pasjonatów po samych twórców czy wydawców. Centrum Komiksu ma tak bogatą historię, że na jej kanwie film przygląda się przemianom rynku wydawniczego w Polsce. Oglądamy różne jego oblicza: opowieści o właścicielach i wiernych klientach, historię o trudach wydawniczych i problemach, przed jakimi stają sami twórcy. Poznajemy wszystkie odcienie tego barwnego świata.

6 FILM Jacinta 2020 45 min. 2020 Oglądaj na millennium 7,7 10 58 ocen społeczności 36 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj USA reżyser Jessica Earnshaw Jacinta jest dwudziestosześciolatką, która budzi sympatię od pierwszego wejrzenia. Uśmiechnięta, pełna energii i woli życia - trudno jej nie polubić. Większość swojej dorosłości spędziła w więzieniu, skazywana na krótkie okresy za kradzieże, pobicia czy używanie narkotyków. Poznajemy ją w przededniu końca kolejnej odsiadki. Nadchodząca wolność nie jest jednak dla Jacinty powodem do radości, bo w więzieniu zostawia matkę, z którą łączy ją bardzo zażyła choć toksyczna relacja (w przeszłości razem dokonywały przestępstw). Tymczasem na zewnątrz czeka na Jacintę dorastająca córka, będąca dla niej motywacją do wyjścia ze spirali uzależnienia od heroiny i łamania prawa. Jessica Earnshaw towarzyszy swojej bohaterce w procesie ponownej adaptacji do wolności, kreśląc jednocześnie intymny portret jej relacji z najbliższymi i odkrywając kolejne tajemnice z jej przeszłości.

5 FILM Salwador. Piekło kobiet Fly So Far 2021 28 min. 2021 Oglądaj na millennium 7,5 10 51 ocen społeczności 19 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Szwecja

Salwador reżyser Celina Escher Teodora Vásquez dla całego świata stała się symbolem walki o prawa kobiet w Salwadorze. Po 11 latach spędzonych w więzieniu w końcu została z niego wypuszczona po orzeczeniu Sądu Najwyższego. Z jakiego powodu odebrano jej wolność? W wyniku krwotoku straciła swoje dziecko, jednak zamiast uzyskać właściwą pomoc lekarską, została aresztowana. W Salwadorze obowiązuje jedna z najbardziej nieludzkich regulacji dotyczących terminacji ciąży, w wyniku których kobiety skazywane są na wieloletnie więzienie za to, że poroniły lub straciły dziecko w wyniku przemocy domowej ze strony swoich partnerów. Tak ogromna presja powoduje, że ciąża staje się dla wielu kobiet okresem olbrzymiego stresu i obawy o własną przyszłość. W filmie to właśnie kobietom zostaje oddany głos. Opowiadają one swoje dramatyczne historie. Czy w takich warunkach można w ogóle cieszyć się z perspektywy zostania matką?

3 FILM Odwaga Courage 2021 30 min. 2021 Oglądaj na millennium 7,4 10 42 oceny społeczności 48 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Niemcy reżyser Aliaksei Paluyan Podczas wyborów prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 roku troje aktorów z podziemnego Białoruskiego Wolnego Teatru w Mińsku: Maryna, Pavel i Denis angażuje się w masowe protesty przeciwników Aleksandra Łukaszenki. Wyruszają na ulice Mińska, aby stanąć w obronie wolności słowa i poprzeć długo oczekiwaną zmianę władzy. Nieposłuszeństwo obywatelskie staje się niczym imperatyw moralny. Głos ludu zostaje jednak brutalnie zmiażdżony przez aparat bezpieczeństwa białoruskiego reżimu. Członkowie grupy teatralnej zostają aresztowani. Kraj stoi na krawędzi wojny domowej. Film dokumentuje odważny, pokojowy opór Maryny, Pawła i Denisa przed i w trakcie protestów, portretując tym samym dzisiejszą Białoruś. Pokazuje też, jak w czasach kryzysu działa teatr, który wystawia sztuki broniące wolności, w tym powtórną inscenizację "Discover Love" z 2008 roku, opartą na porwaniu i zamordowaniu przez wysłanników władzy działacza białoruskiej opozycji Anatolija Krasowskiego w 1999 roku. Ten filmowy obraz kraju na rozdrożu pomaga zrozumieć, dlaczego opór i protesty przeciwko autorytarnemu reżimowi Łukaszenki stały się dla tak wielu osób ważniejsze niż życie.

Stacjonarna część Millennium Docs Against Gravity dobiegła już końca, jednak festiwal trwa dalej w wersji online. Od 16 września do 3 października na mdag.pl obejrzycie ponad 100 najlepszych dokumentów z całego świata. Wśród nich m.in. wyróżnione podczas kinowej edycji filmy " Bukolika " (zwycięzca Konkursu Polskiego), " Ucieczka na Srebrny Glob " (Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję oraz Nagroda Nos Chopina), " Pieśni opresji " (Nagroda Amnesty International) czy " Stambuł bez smyczy " (Nagroda za Najlepsze Zdjęcia).Listę wszystkich filmów dostępnych online znajdziecie TUTAJ Poniżej prezentujemy listę 15 najpopularniejszych tytułów wersji stacjonarnej, które można zobaczyć również online, nadrabiając straty albo - po prostu - powtarzając seans.