"Upadek królestwa": piąty sezon będzie ostatnim

Producenci serialu " Upadek królestwa " potwierdzili, że zbliża się jego koniec. Nadchodzący piąty sezon będzie ostatnim.Zdjęcia do finałowych dziesięciu odcinków trwają właśnie na Węgrzech. Bohaterem serialu jest osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred ( Alexander Dreymon ). Tym razem będzie musiał stawić czoła swojemu największemu wrogowi i doświadczy największej straty.Sezon jest oparty na dziewiątym i dziesiątym tomie powieściowego cyklu Bernarda Cornwella "The Saxon Stories". Do obsady dołączyli Patrick Robinson Sonya Cassidy oraz Harry Gilby Dreymon zadebiutuje zaś jako reżyser, stając za kamerą jednego z odcinków., zapowiada producent Nigel Merchant.Serial zadebiutował w 2015 roku na antenie BBC Two. W 2018 przejęła go platforma Netflix.