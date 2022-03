Top 10 tygodnia na Netflix: "Projekt Adam" zmierza ku rekordowi

(Sezon 2) W kolejnej odsłonie serialu " Top Boy " Dushane ( Ashley Walters ) nie ma na co narzekać. Wygrał wojnę z młodym i ambitnym Jamiem ( Micheal Ward ), dzięki czemu ekipa Summerhouse nie ma już konkurencji i może zarabiać więcej niż kiedykolwiek. Życie z Shelley ( Simbi "Lil Simz" Ajikawo ) jest usłane różami, co skłania go do marzeń o przyszłości z dala od ulic. Ale wtedy nieoczekiwanie pojawia się problem w pewnej dzielnicy, który może pogrzebać wszystkie jego plany.