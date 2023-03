Najlepsze seriale o średniowieczu. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

The Last Kingdom

Serial " Upadek królestwa " (" The Last Kingdom ") powstał oryginalnie dla BBC jako ekranizacja cyklu "Wojny wikingów" autorstwa Bernarda Cornwella . Główną rolę gra Alexander Dreymon , który wciela się w Uhtreda z Bebbanburga, wychowanego jako wiking i osieroconego wojownika przypadkiem trafiającego w sam środek wielkiej historii. Jego życie prowadzi do zjednoczenia brytyjskich ludów podczas najazdu Duńczyków na Wyspy. Towarzyszy mu konflikt moralny - rozdarcie między ziemią swoich przodków z Anglii, a tym samym ludem, który przyjął go pod swoje ramiona i wychował. Wśród pozostałych seriali historycznych tytuł wyróżnia się rozmachem i utrzymaniem w ramach historycznego prawdopodobieństwa. Po pierwszych dwóch sezonach produkcję przejął Netflix, który ostatecznie zakończył emisję w 2022 roku. Na ekranie w " The Last Kingdom " pojawiają się także m.in. Adrian Bower