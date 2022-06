Najlepsze seriale o wikingach. Top 6 seriali, które warto zobaczyć

The Last Kingdom

Liczący pięć sezonów serial " Upadek królestwa " (The Last Kingdom) to ekranizacja powieściowego cyklu "Wojny wikingów" pióra Bernarda Cornwella. Akcja serialu rozgrywa się w drugiej połowie IX wieku. To czas, gdy rozdarta przez wewnętrzne konflikty Wielka Brytania zmagała się z najazdem Duńczyków. Widzowie śledzą historię osieroconego i wychowanego przez Wikingów Uhtreda z Bebbanburga. Zmagający się z kryzysem tożsamości bohater walczy po stronie brytyjskiego króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać zagrabione ziemie swoich przodków. Zręcznie lawirując między skłóconymi nacjami, Uhtred przyczynia się do zjednoczenia narodu. Główną rolę w serialu gra Alexander Dreymon , a partnerują mu m.in. Adrian Bower Ian Hart . Początkowo " Upadek królestwa " powstawał dla stacji BBC, jednak po drugim sezonie został przejęty przez Netflix. Po zmianie domu serial nie stracił na jakości. Pozostał wciągającą mieszanką kostiumowego dramatu, kina przygodowego oraz lekcji historii.