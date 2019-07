BIULETYN: "Wynonna Earp" jednak powróci

Znalazły się pieniądze na czwarty sezon serialu. Dzięki temu zdjęcia będą się mogły rozpocząć jeszcze przed końcem tego roku. [za: The Hollywood Reporter] Gwyneth Hughes szykuje nową ekranizację. Tym razem będzie to miniserial produkowany przez BBC Studios. [za: Deadline] DeWanda Wise dołączyła do obsady filmuopowiadającego historię mężczyzny, który sam musi zająć się dzieckiem, kiedy jego żona zmarła po porodzie. [za: Deadline] Susan Wokoma dołączyła do obsady filmu. Będzie to opowieść o młodszej siostrze Sherlocka Holmesa, która próbuje rozwikłać tajemnicę morderstwa mężczyzny i zniknięcia jego nastoletniego dziecka. [za: Deadline]Serialczeka reboot. Dokona go niezależne studio Blue Sky Pictures, które kupiło prawa do wszystkich powieści Johna Granta stanowiących pierwowzór serialu. [za: Deadline] Kari Matchett zagrają główne role w kanadyjskim serialu szpiegowskim. Akcja osadzona jest pod koniec lat 60., kiedy w USA narasta opór przeciwko wojnie w Wietnamie. Opowiadać będzie o kobiecie organizującej akcję przerzucania dezerterów i uciekinierów przed poborem ze Stanów do Kanady. [za: Deadline] Michelle Buteau dołączyli do obsady netfliksowego filmie. Jest to historia młodej dziewczyny, która jest o krok od zdobycia miejsca na wymarzonej uczelni. Musi tylko dobrze wypaść podczas konkursu tanecznego. Problem w tym, że ma dwie lewe nogi... [za: Deadline]Paramount Television i Anonymous Content nakręcą serial na podstawie dopiero co wydanej thrillera. Jest to historia Jules Larsen, która pod nieobecność właścicieli luksusowego apartamentu w niezwykle elitarnym budynku na Upper West Side ma spędzać w nim wszystkie noce. Kiedy znika osoba z sąsiedniego apartamentu, bohaterka zaczyna się interesować pełną tajemnic historią budynku i odkrywa, że być może czeka ją smutny koniec, jak wiele osób przed nią... [za: Deadline] Sterling Van Wagenen , współzałożyciel festiwalu w Sundance, spędzi minimum sześć lat w więzieniu za molestowanie seksualne dziecka. Do zdarzeń miało dość dwukrotnie, w 2013 i 2015 roku, kiedy dziewczynka miała 7 i 9 lat. [za: Deadline]