"Venom 2": Carnage i Shriek łączą siły

Wygląda na to, że przerażający Carnage nie będzie jedynym przeciwnikiem Eddiego Brocka w. W walce przeciwko tytułowemu bohaterowi wspomoże go niejaka Shriek.Informację potwierdziły dwa źródła związane z Sony Pictures. Obecność Shriek wydaje się też logiczna z punktu widzenia fabuły - obdarzona sonicznymi mocami i dźwigająca na barkach ciężar bolesnej przeszłości bohaterka, w cywilu Frances Louise Barrison, to w końcu kochanka Cletusa Kasady'ego aka Carnage'a. Kogo widzielibyście w tej roli?Za kamerą sequela stanie Andy Serkis . Operatorem będzie legendarny Robert Richardson , znany m.in. ze współpracy z Quentinem Tarantino ) czy Martinem Scorsese'em ).W obsadzie zobaczymy twarze znane z pierwszej części: Toma Hardy'ego w roli Eddiego Brocka/Venoma, Michelle Williams w roli jego ukochanej Anne Weying i oczywiście Woody'ego Harrelsona jako Cletusa Kasady'ego/Carnage'a.Scenariusz filmu napisała Kelly Marcel