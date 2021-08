"Venom 2: Carnage". Wrześniowa premiera zagrożona. Przez COVID

Mamy złą wiadomość dla osób czekających na komiksowe widowisko Sony " Venom 2: Carnage ". Według pojawiających się informacji studio zamierza zrezygnować lub już zrezygnowało z wrześniowej premiery filmu.Portal Variety twierdzi, że decyzja została zatwierdzona i " Venom 2: Carnage " zostanie w Ameryce przesunięty na 15 października. Portal Deadline z kolei podaje, że Sony wciąż rozważa różne opcje. Możliwe jest nawet przeniesienie premiery na styczeń przyszłego roku. Deadline twierdzi również, że pod znakiem zapytania stoi kinowa premiera animacji " Hotel Transylwania: Transformania ".W obu przypadkach powodem przesunięcia premier jest COVID-19, a dokładniej wariant delta koronawirusa. Powoduje on gwałtowny wzrost liczby chorych w młodszych grupach wiekowych, co przy sporym odsetku osób niezaszczepionym oznaczać będzie konieczność ponownego wprowadzania przez kolejne stany reżimu sanitarnego. W Nowym Jorku i Los Angeles, a więc dwóch najważniejszych rynkach kinowych Ameryki, mówi się o umożliwieniu korzystania z kin wyłącznie osobom legitymującym się paszportami covidowymi. W takim przypadku dystrybutorzy muszą liczyć się z mniejszymi wpływami box-office'owymi.Portal Deadline nie wierzy, że Sony zdecyduje się na wprowadzenie widowiska " Venom 2: Carnage " 15 października, ponieważ narażałoby się dodatkowo na brutalną walkę o widza z innymi tytułami, które skierowane są do tego samego odbiorcy. Na 15 października już wcześniej zaplanowana została premiera " Halloween zabija ". Tydzień wcześniej ma wejść " Nie czas umierać ". A tydzień później " Diuna ". Sony tymczasem walczy o duże pieniądze. Pierwszym " Venom " zarobił w Stanach 213,5 mln dolarów, zaś globalnie 856 milionów.