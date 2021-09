Sony zmienia zdanie. Teraz przyśpiesza premierę "Venoma 2"

Miesiąc temu Sony przestraszyło się kolejnej fali pandemii COVID-19 i zdecydowało o wycofaniu komiksowego widowiska " Venom 2: Carnage " z wrześniowego line-upu. Amerykańska premiera została przesunięta na 15 października. Teraz studio ponownie zmieniło zdanie. Tym razem postanowiło przyśpieszyć premierę o dwa tygodnie. " Venom 2: Carnage " trafi więc do amerykańskich kin 1 października.Co się stało? " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ". Wynik wprowadzonego w ostatni weekend lata widowiska zaszokował Hollywood. Według zrewidowanych w poniedziałek prognoz 4-dniowe otwarcie wyniesie 91-92 miliony dolarów. Oznacza to potrojenie dotychczas najlepszego wyniku z długiego weekendu związanego z Labor Day (30,6 mln dolarów zarobione w 2007 roku w ciągu pierwszych czterech dni przez " Halloween ").Dla Hollywood jest to jasny dowód na to, że jeśli trafi się właściwy film, to ludzie tłumnie pójdą do kin. A z badań zainteresowania " Venomem 2 " wynika, że wiele osób, w szczególności młodych mężczyzn, czeka na to widowisko.1 października to data, którą wcześniej zajmowała animacja " Hotel Transylwania 4 ". Ten film Sony sprzedało jednak Amazonowi za 100 milionów dolarów.Utrzymanie daty 15 października od chwili ogłoszenia wydawało się wątpliwe. Oznaczałoby bowiem rzucenie filmu na pożarcie konkurencji. Na 15 października planowana jest bowiem skierowanego do tej samej widowni horroru " Halloween zabija ". Tydzień wcześniej ma wejść " Nie czas umierać ". A tydzień później " Diuna ". Dlatego od samego początku oczekiwano, że Sony datę ponownie zmieni. Większość obstawiała jednak kolejne opóźnienie i przesunięcie premiery na 22 stycznia 2022 roku.Nowa data jest ostateczną, ponieważ przedsprzedaż biletów wystartuje w środę.