Newsy Seriale Multimedia (ZDJĘCIA) "Czarna śmierć": Nowy serial TVP o epidemii już jesienią
Seriale / Multimedia

(ZDJĘCIA) "Czarna śmierć": Nowy serial TVP o epidemii już jesienią

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%28ZDJ%C4%98CIA%29+%22Czarna+%C5%9Bmier%C4%87%22%3A+Nowy+serial+TVP+o+epidemii+ju%C5%BC+jesieni%C4%85-163407
(ZDJĘCIA) &quot;Czarna śmierć&quot;: Nowy serial TVP o epidemii już jesienią
źródło: Materiały prasowe
Akcja serialu "Czarna śmierć" rozgrywa się we Wrocławiu podczas epidemii ospy prawdziwej w 1963 r.  Za reżyserię liczącego 7 odcinków serialu odpowiada Kuba Czekaj, autorem zdjęć jest Wojciech Węgrzyn. Scenariusz napisali Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda. W rolach głównych widzowie zobaczą m.in. Annę Karczmarczyk, Agnieszkę Podsiadlik, Tomasza Ziętka, Cezarego Pazurę, Piotra Packa, Tomasza Sapryka, Rafała Mohra, Sebastiana Delę, Adama Cywkę i Ilonę Ostrowską. Pierwszy odcinek serialu w niedzielę 9 listopada o godz. 20:25.

Zobacz zdjęcia produkcji "Czarna śmierć"



KLIKNIJ W WYBRANĄ FOTOGRAFIĘ, BY JĄ POWIĘKSZYĆ



























Wrocław, 22 maja 1963 roku. Łucja Winter – doświadczona oficer wywiadu – wraca z niebezpiecznej misji w Indiach, której cel jest owiany głęboką tajemnicą. Gdy wydaje się, że wszystko zakończy się sukcesem, w mieście wybucha epidemia ospy prawdziwej. Wrocław staje się miastem zamkniętym, w którym rozpoczyna się walka ze śmiertelnie groźnym i niewidzialnym przeciwnikiem.

"Czarna śmierć" to historia, w której thriller medyczny w przenika się z pełną tajemnic opowieścią szpiegowską. Z jednej strony grupa lekarzy pod wodzą młodej i ambitnej Weroniki Przybysz (Anna Karczmarczyk) toczy heroiczną walkę ze śmiertelną chorobą, z drugiej prowadzone jest – przez dziennikarza lokalnej gazety Igora Bielika (Tomasz Ziętek) – śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie tajemnicy pojawienia się ospy prawdziwej we Wrocławiu i ustalenie, kto był pacjentem zero.

To opowieść o poświęceniu, pokonywaniu trudności, o lekarzach, którzy ryzykując własne zdrowie i życie walczą o życie pacjentów. To także historia o narastającej potrzebie wolności i prawdy, która jest silniejsza niż strach przed komunistyczną opresją. W serialu nie zabraknie humoru i dowcipu – mimo lęku przed chorobą ludzie we Wrocławiu musieli żyć i normalnie funkcjonować. Okazało się bowiem, że gdy w odciętym od świata miastem zaczęli rządzić lekarze, szybko skończyły się kolejki, towarów przestało brakować, a PRL-owska szarzyzna zaczęła nabierać powoli kolorów. Paradoksalnie, zamknięcie miasta przyniosło jego mieszkańcom powiew wolności i normalności, którego wcześniej tak bardzo brakowało.

"Czarna śmierć"  to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku. 

Autorami scenariusza są Piotr Derewenda i Wojciech Lepianka, reżyserem –  Jakub Czekaj, autorem zdjęć – Wojciech Węgrzyn. Za stronę inscenizacyjna odpowiadają Jacek Mocny – scenografia, Agnieszka Sobiecka – kostiumy oraz Anna Gorońska – charakteryzacja.

Powiązane artykuły Czarna śmierć

Czarna śmierć  (2025)

 Czarna śmierć

Zaraza  (1971)

 Zaraza

Czarny serial  (2000)

 Czarny serial

Najnowsze Newsy

Filmy

Wybierz 13 filmów na 130 lat kina

2 komentarze
Gry

Marka "Assassin’s Creed" bez szefa

Filmy

WFF 2025: Recenzujemy "Niebo" i "Anioła stróża". Co śmieszy, co straszy?

Filmy

Manager The Beatles obsadzony

Filmy

Dave Franco i gwiazda "Sukcesji" w komedii "The Sh*theads"

Filmy

Vin Diesel o Xanderze Cage'u. Co z "xXx 4"?

1 komentarz
VOD Seriale

Paul Bettany zdradza sekret "Vision Quest"

3 komentarze