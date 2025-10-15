(ZDJĘCIA) "Czarna śmierć": Nowy serial TVP o epidemii już jesienią

Akcja serialu "Czarna śmierć" rozgrywa się we Wrocławiu podczas epidemii ospy prawdziwej w 1963 r. Za reżyserię liczącego 7 odcinków serialu odpowiada Kuba Czekaj, autorem zdjęć jest Wojciech Węgrzyn. Scenariusz napisali Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda. W rolach głównych widzowie zobaczą m.in. Annę Karczmarczyk, Agnieszkę Podsiadlik, Tomasza Ziętka, Cezarego Pazurę, Piotra Packa, Tomasza Sapryka, Rafała Mohra, Sebastiana Delę, Adama Cywkę i Ilonę Ostrowską. Pierwszy odcinek serialu w niedzielę 9 listopada o godz. 20:25.
Zobacz zdjęcia produkcji "Czarna śmierć" KLIKNIJ W WYBRANĄ FOTOGRAFIĘ, BY JĄ POWIĘKSZYĆ
Wrocław, 22 maja 1963 roku. Łucja Winter – doświadczona oficer wywiadu – wraca z niebezpiecznej misji w Indiach, której cel jest owiany głęboką tajemnicą. Gdy wydaje się, że wszystko zakończy się sukcesem, w mieście wybucha epidemia ospy prawdziwej. Wrocław staje się miastem zamkniętym, w którym rozpoczyna się walka ze śmiertelnie groźnym i niewidzialnym przeciwnikiem.
"Czarna śmierć
" to historia, w której thriller medyczny w przenika się z pełną tajemnic opowieścią szpiegowską. Z jednej strony grupa lekarzy pod wodzą młodej i ambitnej Weroniki Przybysz (Anna Karczmarczyk
) toczy heroiczną walkę ze śmiertelną chorobą, z drugiej prowadzone jest – przez dziennikarza lokalnej gazety Igora Bielika (Tomasz Ziętek
) – śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie tajemnicy pojawienia się ospy prawdziwej we Wrocławiu i ustalenie, kto był pacjentem zero.
To opowieść o poświęceniu, pokonywaniu trudności, o lekarzach, którzy ryzykując własne zdrowie i życie walczą o życie pacjentów. To także historia o narastającej potrzebie wolności i prawdy, która jest silniejsza niż strach przed komunistyczną opresją. W serialu nie zabraknie humoru i dowcipu – mimo lęku przed chorobą ludzie we Wrocławiu musieli żyć i normalnie funkcjonować. Okazało się bowiem, że gdy w odciętym od świata miastem zaczęli rządzić lekarze, szybko skończyły się kolejki, towarów przestało brakować, a PRL-owska szarzyzna zaczęła nabierać powoli kolorów. Paradoksalnie, zamknięcie miasta przyniosło jego mieszkańcom powiew wolności i normalności, którego wcześniej tak bardzo brakowało.
"Czarna śmierć
" to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku.
Autorami scenariusza są Piotr Derewenda
i Wojciech Lepianka
, reżyserem – Jakub Czekaj
, autorem zdjęć – Wojciech Węgrzyn
. Za stronę inscenizacyjna odpowiadają Jacek Mocny
– scenografia, Agnieszka Sobiecka
– kostiumy oraz Anna Gorońska
– charakteryzacja.