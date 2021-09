Środa i czwartek na Millennium Docs Against Gravity

Zapraszamy na najciekawsze wydarzenia i filmy!

Życzenia z okazji 10-lecia Millennium Docs Against Gravity we Wrocławiu!

ŚRODA, 8 WRZEŚNIA

Pokaz premierowy i dyskusja po filmie: "Rewolucje przeprowadza się przez telefon. Krótki film o Tadeuszu Mazowieckim", reż. Małgorzata Świderska, Bar Studio, 18:00

CZWARTEK, 9 WRZEŚNIA

Film i spotkanie: "Sto lat to za mało" ("100UP") reż. Heddy Honigmann, Luna, sala A, 13.00

Film: "Wakacje w Czarnobylu" reż. Iara Iee, Kinoteka, sala 2, 17.00

Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbywa się obecnie w siedmiu polskich miastach i kolejnych 27 miejscowościach w ramach Weekendu z Festiwalem (a nawet zawędrował w zeszłym roku do Nowego Jorku!). Nasz nomadyczny rozwój, pozwalający dotrzeć z wartościowymi filmami dokumentalnymi do widzów i widzek w całym kraju, rozpoczął się dokładnie 10 lat temu, kiedy do Warszawy dołączyło kolejne miasto - Wrocław. To był kamień milowy w naszej historii i przełomowa decyzja, która pozwoliła nam znacząco powiększyć naszą publiczność. Chcemy życzyć dalszego spektakularnego rozwoju i podziękować za zaangażowanie oraz zaufanie ekipie Dolnośląskiego Centrum Filmowego pod dowództwem dyrektora Jarosława Perduty! Cieszymy się, że już od tylu lat stanowimy festiwalową rodzinę! Sto lat!Dwudziestoletni Andriej Sulejman łączy w sobie kulturę kurdyjską i ukraińską. Jego ojciec jest syryjskim Kurdem a matka Ukrainką. W jego życiu dużą rolę odegrały też dwie straszliwe wojny – z bombardowanej Syrii rodzina przeniosła się na Ukrainę, gdzie Andriej działa jako wolontariusz Czerwonego Krzyża w Donbasie. Na jego przykładzie widzimy, jak konflikty zbrojne na wskroś przenikają ludzką egzystencję.Spotkanie po filmie: reżyserka Alina Gorlowa , operator Vyacheslav Tsvestkovhttps://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Ten-deszcz-nigdy-nieTadeusz Mazowiecki, pierwszy premier wolnej Polski, zabiera nas w podróż przez kolejne etapy transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. Film to esej dokumentalny, całkowicie oparty na materiałach archiwalnych, pochodzących z różnych okresów życia Tadeusza Mazowieckiego.Po projekcji filmu obędzie się rozmowa z reżyserką filmu Małgorzatą Świderską oraz debata o współczesnych formach obywatelskości. Goście i gościnie: Janka Świerżewska, Jakub Kocjan, Justyna Suchecka, Jakub Wygnański. Prowadząca: Agata Szczęśniak.Liczba miejsc ograniczona za względu na pandemię COVID-19. Wydarzenie będzie transmitowane online na profilu Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy na Facebooku.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Rewolucje-przeprowadza-sie-przez-telefon.-Krotki-film-o-Tadeuszu Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Swiatowa-premiera-filmu-o-Tadeuszu-Mazowieckim-oraz W małej kopenhaskiej piwnicy znajduje się Bip Bip Bar – oaza pełna starych gier na automaty i ich fanów. Kim, zwany przez kolegów Cannon Arm, jest legendą sceny tych klasycznych gier. Nikt nie wie, ile ma lat. Wiadomo tylko, że ma już wnuki i na co dzień bada oleje silnikowe. Reżyser nie stroni od nawiązań do kultury lat 80. XX wieku, sięgając nie tylko do starych gier i filmów, ale też muzycznych hitów, które ubarwiają ścieżkę dźwiękową.Przed filmem będzie można zagrać na flipperach z Muzeum Flipperów Pinball Station.Spotkanie po filmie: Flippery i inne zajawki - opowieści ludzi wkręconychDo dyskusji o ludzkich pasjach zainspirowała nas historia Kima "Cannon Arm" Købke, który próbuje pobić swój niewiarygodny rekord, grając na fliperach. Interesują nas szczególnie pasje pozornie niepotrzebne, nazywane często "nieszkodliwym dziwactwem”. Goście i gościnie: Paweł Nowak, Reni Jusis, Adam Pluciński, Julia Banaś, Lanberry. Prowadzący: Radosław Pulkowski.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Cannon-Arm.-Krol Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Spotkanie%253A-Flippery-i-inne-zajawki---opowiesci-ludzi Rodzinne kroniki zachowane na kasetach wideo dla wielu z nas są miłą i niewinną pamiątką, pozwalającą wrócić do czasów sielankowej młodości. Za tymi obrazami pozornego szczęścia dla Sashy Neulingera kryją się jednak upiorne wspomnienia.Filmoterapia z Sensem: Ludzie nas skrzywdzili to i ludzie mają nam pomócTemat wykorzystania seksualnego dzieci to jedno, gwałty małżeńskie to drugie, a trzecie to dyskusja o mobbingu w szkołach artystycznych. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego wiele osób jest w stanie opowiedzieć o swojej traumie dopiero po latach, o dysocjacji, czyli odcięciu się od trudnych wydarzeń, o dziedziczeniu traumy.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Album-rodzinny Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Filmoterapia-z-Sensem%253A-Ludzie-nas-skrzywdzili-to-i-ludzie-maja-nam To ważny moment w twórczym życiu wybitnego niderlandzkiego fotografa Erwina Olafa. Z okazji jego 60-tych urodzin mają odbyć się dwie wielkie wystawy prezentujące artystyczną drogę, którą przebył. Równocześnie w jego życiu przychodzi moment kryzysu zdrowotnego. Zderzenie niezwykłych, pełnych energii zdjęć z obrazem aktywnego człowieka, który musi pogodzić się ze swoimi ograniczeniami, nadaje niezwykły wymiar twórczości ikonicznego fotografa oraz aktywisty, który od lat walczy ze swoim partnerem o prawa osób LGBT+.Spotkanie po filmie: Erwin Olaf (bohater).Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Erwin-Olaf---dziedzictwo O 13.00 zapraszamy Was do Luny, sali A na pokaz filmu "Sto lat to za mało" reż. Heddy Honigmann . Filmowy portret szczęśliwych stulatków. Odkrywają przed widzami sekret na długowieczność. Lekarz z Limy, seksuolog z Nowego Jorku, student uczęszczający na wykłady na uniwersytecie, czy Niderlandczyk pracujący nad platformą internetową poświęconą prawom człowieka. Co ich wszystkich łączy?Spotkanie po filmie: "Jak oni to robią? Sekrety udanego stuletniego życia"7 pięknych losów ludzi pochodzących z różnych części świata to punkt wyjścia i zaproszenie do rozmowy o obieranych przez nas drogach i sposobach na życie. Czy za tymi historiami stoją sekrety genów czy wybory oraz decyzje? Stulatkowie dzielą się z nami swoją codziennością.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Sto-lat-to-za Więcej o spotkaniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Spotkanie%253A-Jak-oni-to-robia%253F-Sekrety-udanego-stuletniego Do kina Atlantic, sali B o 18.45 wpadnijcie na film " Najpiękniejszy chłopiec na świecie " reż. Kristina Lindström . W 1970 roku Luchino Visconti szukał w różnych krajach młodego chłopca, który mógłby wcielić się w rolę Tadzia w ekranizacji "Śmierci w Wenecji" Tomasza Manna. Visconti był już zmęczony długimi i bezskutecznymi poszukiwaniami. Wykonał ponad 150 przesłuchań. Po castingu w Sztokholmie angaż otrzymał 15-letni Björn Andresen. Rok później, podczas premiery filmu w Londynie, w obecności królowej Elżbiety Visconti okrzyknął swojego aktora "najpiękniejszym chłopcem na świecie".Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Najpiekniejszy-chlopiec-na Koniecznie zobaczcie w Kinotece, sali 2 o 17.00 dokument " Wakacje w Czarnobylu " reż. Iara IeeFilm zabiera nas w podróż do Zony, zamkniętego terenu dookoła pozostałości po elektrowni atomowej w Czarnobylu. 30 lat po katastrofie przyroda wróciła na opustoszałe ulice i zalęgła się w pustostanach, które kiedyś były blokami mieszkalnymi. Nielegalne wyprawy szukających przygód miłośników sportów ekstremalnych, artystów i firm turystycznych zaczęły na nowo odkrywać ten post-apokaliptyczny krajobraz.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Wakacje-w-Czarnobylu Do Kinoteki, sali 3 o 20.45 zapraszamy na pokaz filmu " W Centrum Komiksu " reż. Maciej Bierut . Humorystyczna kronika kultury komiksu w Polsce pokazana przez pryzmat kultowego sklepu, który zrzesza pasjonatów. Warszawskie Centrum Komiksu to najstarszy sklep z komiksami w Polsce, prowadzony nieprzerwanie od początku lat 90. XX wieku. Kuba wraz z ojcem oddają się swojemu miejscu z taką pasją, że już dawno zyskało miano legendarnego.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/W-Centrum-Komiksu W Lunie, sali A, o 16.45 możecie zobaczyć film " Wyprawa na trzeci biegun - dwubiegunowy musical ze słoniami " reż. Andri Snær Magnason . Nepalczycy, podobnie jak Islandczycy oraz wiele innych nacji, są uprzedzeni wobec chorób psychicznych. Wstyd, jaki się z tym wiąże, doprowadził już do wielu śmierci. Osoby chore unikają szukania pomocy, izolują się ze strachu przed wykluczeniem. Anna Tara Edwards, Islandka wychowana w Nepalu, organizuje koncert muzyka Högniego Egilssona. Celem jest podniesienie w Nepalu świadomości na temat problemów ze zdrowiem psychicznym.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Wyprawa-na-trzeci-biegun---dwubiegunowy-musical-ze Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbywa się w tym roku w formie hybrydowej. Po części kinowej w siedmiu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Lublin, Bydgoszcz) od 3 do 12 września, odbędzie się część online, prezentująca część filmów z programu kinowego - od 16 września do 3 października. Festiwal w tym roku potrwa więc okrągły miesiąc - od 3 września do 3 października!