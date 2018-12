Świąteczne filmy na platformie Netflix

Już dostępne:





Film opowiada historię siostry i brata, Kate ( Darby Camp ) i Teddyego ( Judah Lewis ) Pierceów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja ( Kurt Russell ) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem — jakiego jeszcze nie znaliście — i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno.







Walter ( Danny Glover ) – emerytowany mechanik, stracił prawie rok temu miłość swojego życia. Na nadchodzące święta zaprasza swoje dorosłe dzieci do rodzinnego domu. Szybko okazuje się, że rodzina nie jest w stanie wytrzymać ze sobą pięciu dni. Wspólne niesnaski i pretensje powodują, że przetrwania świąt będzie graniczyło z cudem.

W grudniu na platformie Netflix dużo świątecznych filmów, które wprawią Was w gwiazdkowy nastrój. Wśród propozycji znajdziecie filmy, na których będziecie mogli się pośmiać, powzruszać, takie które spodobają się Waszym dzieciom, a także te, na których będzie się bawiła cała rodzina. Dajcie znać, które najbardziej przypadły Wam do gustu. Na swoich faworytów możecie też zagłosować w, którą znajdziecieZwyczajna cukiernik z Chicago i przyszła księżniczka, które wyglądają jak bliźniaczki, postanawiają przed świętami zamienić się życiami.Początkująca reporterka Amber ( Rose McIver ) pracuje pod przykrywką jako guwernantka księżniczki Emily ( Honor Kneafsey ) na dworze królewskim Aldovii. Niespodziewanie wplątuje się w królewską intrygę i jednocześnie zakochuje się w następcy tronu księciu Richardzie ( Ben Lamb ), na którego temat miała po kryjomu zbierać sensacyjne materiały. Czy zdoła utrzymać swoją misję w sekrecie? I czy pomoże objąć rządy właściwemu następcy tronu?W rok po wydarzeniach przedstawionych wAmber ( Rose McIver ) przygotowuje się do ślubu z Richardem ( Ben Lamb ). Książę jest coraz bardziej zajęty próbami rozwiązania ogarniającego państwo kryzysu finansowego, przez co oddala się od ukochanej. Jako była dziennikarka dziewczyna postanawia na własną rękę pomóc ukochanemu. W swojego działania angażuje swoją siostrę, przyjaciółkę i... byłego wroga.Grupa nieznajomych uwięziona w sklepie monopolowym w Boże Narodzenie podczas próby napadu nawiązuje bliską więź i dzieli się skrywanymi tajemnicami.Kiedy dostawa prezentu do jednego z sześciuset milionów dzieci nie dochodzi do skutku, Mikołaj i jego uzdolniony syn Steve uznają to za "dopuszczalny margines błędu". Jednak Arthur Christmas, nieprzystosowany najmłodszy syn Mikołaja, nie może tego znieść. Rozpoczyna szaleńczą misję i wyrusza, aby dostarczyć ostatni prezent na dwie godziny przed świątecznym porankiem. Jego komiczna przygoda sprawia, że przyszłość Bożego Narodzenia zostaje ocalona, a dysfunkcjonalna rodzina Mikołajów zacieśnia rodzinne więzi.Historia 8-letniego chłopca, który zaczyna tracić wiarę w istnienie Świętego Mikołaja. W Wigilię Bożego Narodzenia zostaje obudzony przez nadjeżdżający pociąg. Osobliwy pan Konduktor zaprasza chłopca w niezwykłą podróż na sam Biegun Północny. Podczas podróży poznaje on trójkę nowych przyjaciół, z którymi przeżyje wiele niezwykłych przygód i, co najważniejsze - odzyska wiarę w Mikołaja.Mała Emily Montgomery wraz z rodziną wyjeżdża na Boże Narodzenie do nowego domku w lesie. Święta mają być dla nich okazją do odpoczynku i zacieśniania rodzinnych więzi, niestety kłótnie zaczynają się już w trakcie podróży. Alexander i Jennifer, starsze rodzeństwo dziewczynki, wciąż sobie dogryza, a jej matka Judith jest rozczarowana postawą męża, który nawet w tym wyjątkowym czasie nie umie wyłączyć służbowego telefonu. Wszystko zmienia się, kiedy w wigilijny poranek do ich drzwi pukają Tuckerowie – rodzice z dwojgiem nastoletnich dzieci zaskoczeni przez burzę śnieżną w drodze z wypadu na narty. Judith oferuje im gościnę. Miłość i szacunek, jakim darzą się niezapowiedziani goście, zmuszają rodzinę Montgomerych do refleksji nad swoim zachowaniem.Menadżerka restauracji w kurorcie narciarskim nie może się pozbierać po wcześniejszej porażce. Jej świat do góry nogami wywraca pewien tajemniczy kucharz.Utalentowana, ale sfrustrowana fotografka dostaje w prezencie świąteczny kalendarz, który zdaje się przepowiadać przyszłość.Dwa młode elfy muszą opuścić dom po raz pierwszy w życiu, po tym jak zaginęły wszystkie listy do Świętego Mikołaja. Obaj postanawiają je odzyskać i zdążyć przed Wigilią.Krótkometrażowa animacja dla najmłodszych opowiada o małej Angeli, która marzy o tym, by na Święta wszyscy byli szczęśliwi.Zbliżają się święta. Delegacja włoskich polityków pod przewodnictwem premiera przebywa z oficjalną wizytą na Węgrzech. Oprócz dotrzymania zobowiązań politycznych premier zamierza spędzić kilka przyjemnych godzin w towarzystwie podróżującej z delegacją młodej parlamentarzystki. Wszystko idzie zgodnie z planem do czasu, gdy dwoje niezdarnych kochanków znajduje w swoim luksusowym hotelowym apartamencie tajemnicze zwłoki.Wybraliście już najciekawsze propozycje? Dajcie znać w, który z nich chcielibyście obejrzeć w pierwszej kolejności –