15 gier (nie tylko wideo) dostaje animacje od Amazonu. Oto "Secret Level"

Teaser serialu "Secret Level"

15 gier, 15 animacji. Oto "Secret Level"Amazonu. Odpowiadają za niego twórcy cenionego serialu platformy Netflix " Miłość, śmierć i roboty ". Nadzór reżyserski nad całością miał Dave Wilson Każdy odcinek poświęcony jest innej grze. W sumie adaptacji doczekało się 15 popularnych tytułów. Jak możecie zobaczyć poniżej, nie wszystkie są gra mi wideo.● Armored Core● Concord● Crossfire● Dungeons & Dragons● Exodus● Honor of Kings● Mega Man● New World: Aeternum● PAC-MAN● PlayStation (różne gry od PlayStation Studios)● Sifu● Spelunky● The Outer Worlds● Unreal Tournament● Warhammer 40,000Premiera serialu ustalona została na