16. Millennium Docs Against Gravity: Nowy Jork, Ursus i Bauhaus

Jaki jest Nowy Jork widziany oczami transseksualnych gwiazd artystycznego podziemia? Kim są dzisiaj pracownicy słynnej fabryki Ursus? Jak wygląda życie seksualne Polaków? I czym tak naprawdę był Bauhaus? Na te pytania odpowiedzą filmy z sekcjinaFestiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce. Jako jedyny w Europie odbywa się jednocześnie w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy. Warszawska edycja odbędzie się w dniach. Karnety na 16. edycję festiwalu w tym mieście można kupić online: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/page/Karnety-Warszawa – to hasło zapowiadające 16. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity. Na tym największym w Polsce święcie filmu dokumentalnego odbędą się polskie premiery oczekiwanych filmów – m.in. Ewy Podgórskiej , który miał światową premierę na prestiżowym festiwalu IDFA w Amsterdamie.Fabryka Ursus była jednym z największych w Europie zakładów produkujących ciągniki. Upadek komunizmu stał się początkiem jej końca. Dziesiątki tysięcy biografii pracujących tu ludzi wyrzucono na śmietnik historii. Jaśminy Wójcik jest upamiętnieniem ich losów. Byli pracownicy Ursusa odtwarzają jeden dzień pracy zakładu.Wyjątkowe biografie bohaterów i ich związek z miastem są natomiast tematem filmu Ewy Podgórskiej . Tym postaciom przyglądamy się z bliska – kamera towarzyszy im w przestrzeni przypominającej gabinet psychoanalityka. Poznajemy w ten sposób ich najskrytsze pragnienia, wspomnienia miłości i relacji z ważnymi dla nich ludzi.– opowiada jedna z bohaterek.Seksem emanuje zaś Nowy Jork i Amanda Lepore, Chloe Dzubilo, Sophia Lamar oraz T De Long. Historie tych undergroundowych transseksualnych gwiazd i aktywistek poznajemy w filmieGustavo Sáncheza.– mówi w filmie Amanda Lepore pokazuje, jak poprzez walkę o wolność bohaterki zbudowały pomost pomiędzy transseksualnym aktywizmem a alternatywną sceną życia nocnego na Manhattanie. Historie Amandy Lepore, Chloe Dzubilo, Sophii Lamar i T De Long poznajemy wraz z niezwykłą ścieżką dźwiękową, na którą składają się kompozycje autorstwa artysty tworzącego pod pseudonimem Arca, a także nagrodzonego Oscarem kompozytora Ryūichi Sakamoto , eksperymentalnego muzyka Alva Noto, kultowej piosenkarki Sharon Needles i punk-rockowych kawałków alternatywnego zespołu Transistors.Radykalną artystyczną utopią, czy raczej ruchem, który wciąż wpływa na nasze życie i otaczający świat? Film Thomasa Tielscha przedstawia fascynującą historię powstałego 100 lat temu innowacyjnego nurtu w sztuce, a także wyrosłe z niego współczesne społeczne i artystyczne projekty.Mimo upływu lat nadal silnie się z nim wiążą, bo Bauhaus okazuje się dziś ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Nie chodziło w nim przecież nigdy o sam proces twórczy, o sztukę dla sztuki.odbędzie się w dniachw Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. W Gdyni festiwal odbędzie się w dniach, a w Bydgoszczy w dniach2019 r. Karnety na warszawską edycję festiwalu można kupić online: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/page/Karnety-Warszawa