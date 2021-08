18. Millennium Docs Against Gravity: Świat się budzi

Film otwarcia: "Jestem Greta"

Wielkie możliwości festiwalu hybrydowego

Konkurs Główny o Grand Prix - Nagrodę Banku Millennium

Konkurs Polski

Bank Millennium - wrażliwy społecznie mecenas festiwalu

Świat się budzi – to tegoroczne hasło festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który rozpocznie się już 3 września w siedmiu polskich miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy) i potrwa do 12 września. Odsłona online festiwalu odbędzie się w dniach 16 września - 3 października na platformie festiwalowej mdag.pl. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące 18-tej, pierwszej pełnoletniej, edycji Millennium Docs Against Gravity, którego mecenasem jest niezmiennie od rekordowych 16 lat Bank Millennium!Pełne nadziei hasło zostało zaczerpnięte z przemówienia Grety Thunberg, bohaterki filmu otwarcia festiwalu – "Jestem Greta". Wiele filmów prezentowanych w programie 18. Millennium Docs Against Gravity dotyczyć będzie aktywizmu, a ich twórcy będą wzywać nas do działania na rzecz lepszego, równego i ekologicznego świata. Podczas festiwalu odbędą się dwie wyjątkowe debaty wokół filmu otwarcia. Pierwsza będzie dotyczyła ekologii oraz aktywizmu i zostanie zorganizowana w partnerstwie z WWF Polska i miesięcznikiem "Pismo. Magazyn Opinii". Druga będzie koncentrowała się na neuroróżnorodności i sytuacji osób wykluczanych ze społeczeństwa i rynku pracy. Partnerem debaty jest Fundacja a/typowi, a jej pomysłodawcą Bank Millennium.Podobnie jak w zeszłym roku, Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w formule hybrydowej. W zeszłym roku edycja łącząca część w kinach z częścią online, która pozwoliła najlepszemu kinu dotrzeć do każdego miejsca w kraju, zgromadziła ponad 170 tysięcy widzów, stając się największym festiwalem filmowym zorganizowanym w historii Polski! Otwierając się na odbiór filmów online, Festiwal dotarł do osób starszych, z niepełnosprawnościami czy z mniejszych miejscowości, oddalonych znacznie od festiwalowych miast. Dzięki niezwykłemu przyspieszeniu cyfryzacji, kultura decentralizuje się i staje się jeszcze bardziej demokratyczna oraz inkluzywna, a Millennium Docs Against Gravity może jeszcze lepiej realizować swój główny cel - popularyzację kultury filmowej.W tegorocznym Konkursie Głównym zostanie zaprezentowanych 14 filmów z całego świata, prezentujących najwyższy poziom sztuki filmowej. Wśród nich znalazły się m.in.: nominowany do Oscara film " Śledztwo w domu spokojnej starości Maite Alberdi ; hit tegorocznego festiwalu Sundance, czyli " Przeżyć Jonasa Pohera Rasmussena ; " Film balkonowy " wybitnego dokumentalisty Pawła Łozińskiego i " Notturno " nominowanego do Oscara Gianfranco Rosiego Po raz drugi Millennium Docs Against Gravity zwraca uwagę na nowe, jakościowe kino polskie. Do konkursu zostało zakwalifikowanych aż 14 tytułów, które mają szansę na aż trzy nagrody – Nagrodę dla Najlepszego Polskiego Filmu, Nagrodę za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim od studia postprodukcyjnego Smakjam oraz nowość: Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych.Pełna lista filmów w konkursie dostępna jest w dossier prasowym załączonym do tej informacji.Bank Millennium jest sponsorem festiwalu i fundatorem Nagrody Głównej od 2006 roku. W 2016 roku objął patronat tytularny nad wydarzeniem. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, Bank i Festiwal wspólnie kontynuują projekt zwiększania dostępności. Wybrane filmy i seanse będą już trzeci rok z rzędu wyświetlane z napisami dla niesłyszących oraz z audiodeskrypcją.W tym roku podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity zostaną zaprezentowane dwie retrospektywy - jedna w części kinowej festiwalu, druga online.Odwiedził seryjnego mordercę w Meksyku (" Pokój 164. Spowiedź mordercy "), wysłuchał ludzi żyjących wokół obwodnicy Rzymu (" Rzymska aureola " – Złoty Lew w Wenecji), pokazał sytuację uchodźców na Lampedusie (" Fuocoammare. Ogień na morzu " – nominacja do Oscara), w końcu w najnowszym filmie, " Notturno ", obnażył okrucieństwo wojny na Bliskim Wschodzie. W części kinowej, od 3 do 12 września, widzowie i widzki będą mieli okazję zobaczyć filmy włoskiego mistrza kina dokumentalnego - Gianfranco Rosiego Podczas części online tegorocznego festiwalu, w dniach 16 września – 3 października, zostanie zaprezentowana retrospektywa wybitnej czeskiej twórczyni kina dokumentalnego. Metoda Třeštíkovej , oparta na spędzaniu z bohaterami i bohaterkami niekiedy kilkunastu lat, pozwala jej ukazać ludzkie życie jako pełną zawiłości i zwrotów akcji podróż o głębokim humanistycznym znaczeniu. W programie retrospektywy znalazły się filmy: " Forman vs. Forman " (2019), " Prywatny wszechświat " (2012), " Katka " (2010) oraz " René " (2008).Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w tym roku w formie hybrydowej. Po części kinowej w siedmiu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Lublin, Bydgoszcz) od 3 do 12 września, odbędzie się część online, prezentująca część filmów z programu kinowego - od 16 września do 3 października na mdag.pl . Festiwal w tym roku potrwa więc ponownie okrągły miesiąc - od 3 września do 3 października!