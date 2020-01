23 stycznia Polska Światłoczuła ponownie rusza w trasę

Polska Światłoczuła ósmy rok przemierza nasz kraj docierając z ambitnymi polskimi filmami i ich twórcami do miejscowości pozbawionych kin. Projekt został zainicjowany w 2011 roku przez Dorotę Kędzierzawską Tym razem wyruszają z filmemoraz ze scenarzystką i główną aktorką filmu – Gabrielą Muskałą . Odwiedzą rodzinne strony Gabrysi pokazując film lokalnej społeczności na Dolnym Śląsku. Po projekcji będzie spotkanie z twórcą. Dodatkowo będzie prowadzona transmisja on-line dostępna na stronie projektu: www.polskaswiatloczula.pl/online Projekcje będą odbywały się w takich miejscowościach jak:Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-ZdrojuCentrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu ŚląskimMiejski Ośrodek Kultury w Miasteczku ŚląskimSerdecznie zapraszamy Państwa na projekcję filmu i spotkanie z Gabrielą Muskałą ! Wstęp bezpłatny.Opis Filmu:Alicja straciła pamięć. Z dala od domu i rodziny zbudowała nową siebie niezależną i bezkompromisową. Alicja wraca po dwóch latach do swojego poprzedniego życia. Jej rodzina oczekuje, że na powrót odnajdzie się w roli żony, matki i córki. Alicja nie pamięta miłości do rodziny. Mąż i syn nie rozpoznają kobiety, która wygląda znajomo, ale zachowuje się jak ktoś obcy. Czy przypomnienie sobie dawnego uczucia jest niezbędne do bycia szczęśliwym?