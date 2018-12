Filmweb poleca "Fugę"

3 2 1



Jutro do kin wchodzi nowi film Agnieszki Smoczyńskiej Gabrielą Muskałą w roli głównej. Redakcja Filmwebu postanowiła wyróżnić go znakiem jakościBohaterką filmu jest Alicja ( Muskała ), która nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia.Tak pisał o filmie Jakub Popielecki:Całą recenzję przeczytacie TUTAJ