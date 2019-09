35. WFF: Selekcja Next Generation Short Tiger

Mascarpone reż. Jonas Riemer

Skok na Księżyc / Moonjump reż. Lasse Holdhus

Już od kilku lat na WFF, we współpracy z German Films, prezentujemy program Next Generation - filmy młodych niemieckich twórców, wybrane spośród setek produkcji studentów szkół filmowych. Oto tegoroczna selekcja.Pojawił się nagle. Podczas przerwy na lunch zawsze stoi w samotności na szkolnym dziedzińcu. Vera przygląda mu się z sekretną fascynacją.Oderwana ludzka ręka znaleziona po ataku bombowym przenosi nas w otchłań niemieckiego aparatu wywiadowczego.Impreza na podmiejskim blokowisku. Rave, dron, grill i lody. Potem wyczyn. Inspirowany YouTubem i symulowany.Tylko kilka godzin dzieli Ziemię od momentu, w którym kometa Calypso minie ją w niebezpiecznej odległości. Nieśmiała nastolatka podróżuje z rodziną do odległej chaty w Alpach, gdzie musi zdecydować, czy pójść swoją własną ścieżką na Ziemi, czy podążać za rodzicami, członkami kosmicznego kultu, poprzez śmiertelną procedurę przejścia do wyższej egzystencji na Jowiszu.Aby pasować do kanonu piękna, ludzkie plecy muszą być proste i silne. To największa część ciała, która sprawia, że stoimy wyprostowani. Kształty to hołd dla różnych rodzajów pleców: tych naznaczonych bliznami, krzywiznami, deformacjami, odbiegającymi od kanonu piękna.W 1950 roku w Paryżu dwa manekiny sklepowe w nowo otwartym butiku magicznie ożywają. Ich ograniczone możliwości ruchu powodują, że cały czas jest między nimi dystans. A i tak ich wzajemna sympatia zamienia się w miłość.Wypadek samochodowy wpędza Francisa, rozmarzonego projektanta filmowego, w świat bezwzględnego gangstera Mascarpone.Krótki film o trzech osobach, które sprzedają lub kupują mleko z kobiecej piersi.Nie ma już potrzeby, by w przestrzeni publicznej narażać się na biednych lub obcych: Myborders Joyfence to twój osobisty mur graniczny, który zapewnia ochronę mobilną i łatwą w obsłudze do codziennego użytku. Produkt, na który czekał świat!Nieco naiwny rajski ptak schodzi ze swojej drogi, by uwieść partnera...Major Luna skacze w kierunku księżyca. W basenie odkrywa swoją fantazję, aby unosić się w przestrzeni w nieważkości.Dwaj przyjaciele, młodzi niemieccy muzułmanie, mieszkają razem. Obserwują kulturę, kościół, randki, relacje i siebie nawzajem. Jeden myśli pragmatycznie, drugi romantycznie.Film przedstawia losy czwórki dzieci, które obrały cztery różne drogi ucieczki przed masakrą etniczną. Opowieść oparta na historii osób, które uciekły przed masakrą w Suchumi w 1993 roku podczas wojny abchasko-gruzińskiej.